Группа «Три дня дождя» отменила все концерты после инцидента в Екатеринбурге

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 77 0

Почему вокалист Глеб Викторов появился на сцене в алкогольном опьянении? И возобновятся ли выступления коллектива?

Группа «Три дня дождя» отменила все концерты после инцидента в Екатеринбурге

Фото: www.globallookpress.com / Jonas Walzberg

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Российская рок-группа «Три дня дождя» отменила все концерты после того как на выступлении в Екатеринбурге вокалист Глеб Викторов появился в состоянии алкогольного опьянения. Об отмене гастрольного тура сообщил лейбл коллектива IZBA.

«Проект закрыт на неопределенный срок», — говорится в сообщении.

Продюсер группы объяснил состояние Глеба расставанием с девушкой, в связи с чем тот и мог пристраститься к спиртному. Между тем музыканты планируют возобновить концерты после лечения вокалиста.

На ситуацию отреагировала и глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина, которая призвала прекратить травлю вокалиста. Между тем она отметила, что выходить в таком состоянии не сцену не стоило, но после случившегося, по ее словам, Глебу следует извиниться и вернуть деньги посетителям концерта.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему рок-фестиваль «Нашествие» не состоится в текущем году в Калужской области.

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