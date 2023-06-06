Дрожит земля: российские артиллеристы наносят точные удары по позициям ВСУ

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Контрбатарейная борьба и артиллерийские дуэли стали чуть ли не основным видом противоборства на южном фронте.

Фото, видео: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС; 5-tv.ru

На южном направлении наша артиллерия нанесла сокрушительный удар по огневым позициям противника — «Грады» и «Гиацинты» не оставляют ему ни единого шанса.

Контрбатарейная борьба и артиллерийские дуэли стали чуть ли не основным видом противоборства на южном фронте.

Вместе с экипажем «Града» на передовую отправилась — Мэри Бадунц.

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