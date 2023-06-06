Дрожит земля: российские артиллеристы наносят точные удары по позициям ВСУ
Контрбатарейная борьба и артиллерийские дуэли стали чуть ли не основным видом противоборства на южном фронте.
Фото, видео: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС; 5-tv.ru
На южном направлении наша артиллерия нанесла сокрушительный удар по огневым позициям противника — «Грады» и «Гиацинты» не оставляют ему ни единого шанса.
Контрбатарейная борьба и артиллерийские дуэли стали чуть ли не основным видом противоборства на южном фронте.
Вместе с экипажем «Града» на передовую отправилась — Мэри Бадунц.
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