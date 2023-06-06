Выяснили отношения: дорожный конфликт закончился стрельбой в Петербурге
Дорожный конфликт со стрельбой произошел в Санкт-Петербурге
Фото, видео: 5-tv.ru
Водители стали выяснять отношения, и шофер грузовика решил призвать на помощь друзей.
Дорожный конфликт в Петербурге закончился стрельбой и массовой госпитализацией. На перекрестке столкнулись иномарка и грузовик.
Водители стали выяснять отношения, и шофер КАМАЗа решил призвать на помощь друзей. Те приехали, завязалась потасовка, а через какое-то время прозвучали выстрелы — предположительно, из травматического пистолета.
В результате четырех участников конфликта забрали врачи скорой помощи. Известно, что у одного из них прострелена рука, у другого — сломана челюсть.
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