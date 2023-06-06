Ушел и не вернулся: школьник-аутист погиб страшной смертью в Ленобласти

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Полина Трегубова
Полина Трегубова Эксклюзив 263 0

В Ленобласти поезд насмерть сбил ребенка-аутиста

Ушел и не вернулся: школьник-аутист погиб страшной смертью в Ленобласти

Фото: www.globallookpress.com / Bulkin Sergey

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В полицию первыми обратились родители ребенка. Они до последнего надеялись найти мальчика целым и невредимым.

В Ленинградской области второклассника с синдромом аутизма сбил поезд. Произошло все в Кировском районе. Об этом 5-tv.ru сообщил источник.

Утром 5 июня школьник ушел из дома, но так и не вернулся. После пропажи первыми забили тревогу родители. Они сообщили о случившемся, а уже через несколько часов узнали, что сына сбил поезд на ж/д перегоне «деревня Горы-п. Мга».

Известно, что погибший ребенок совсем не говорил и ничего не понимал. Мальчик учился во втором классе. До трагедии он ни разу самостоятельно не покидал свой дом.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Новой Москве поезд сбил насмерть ребенка, его мать в тяжелом состоянии. Она переходила с трехлетним железную дорогу и попала под колеса электрички.

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