В поисках героя времени: в Москве открылась выставка художника Нестеренко

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В Москве открылась выставка художника Нестеренко

Фото, видео: © РИА Новости /Илья Питалев; 5-tv.ru

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Уникальная экспозиция носит название «Мы русские, с нами Бог».

Накануне Дня России в московском Манеже открылась выставка Народного художника Василия Нестеренко. По его словам, главная идея — ответить на вопрос, какой же он — герой нашего времени?

А потому в экспозиции — много портретов. Есть также серия картин, посвященных теме Донбасса — сюжеты взяты из жизни.

«На этой выставке много новых работ. Работы новые, порядка четверти — новые… То, что я как художник прочувствовал, находясь там», — отметил он.

Называется выставка «Мы русские, с нами Бог». Нестеренко расписывал стены храма Христа Спасителя и главного храма Вооруженных сил России. В Манеже — копии фресок, выполненные самим автором.

Немало здесь и исторической живописи. Рядом с батальными сценами — знакомые пейзажи, оценить работы можно до 25 июня.

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