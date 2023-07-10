«Начинаешь спотыкаться»: Архипов откровенно рассказал о пьянстве во время концертов

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Виктория Сытник
Виктория Сытник Эксклюзив 502 0

Певец Роман Архипов назвал выступление на сцене в состоянии алкогольного опьянения неуважением к зрителю

Фото, видео: РИА Новости / Алексей Майшев; 5-tv.ru

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Певцу не нравится образ панка, который может творить все что угодно на сцене.

Пьянство на сцене музыкант Роман Архипов назвал ошибкой. Случаем из гастрольного тура «Фабрики звезд» певец эксклюзивно поделился с корреспондентом 5-tv.ru в столичном баре, где прошел концерт певца и музыканта IVAN.

«Один раз вышел „выпимши“ в начале карьеры. И понял, что это моя ошибка. Иногда перед концертом, чтобы расслабиться… <…> Но пьяным на сцену? Ну, никогда. Ты выходишь к людям, чтобы что-то нести. <…> Пьяный не может петь хорошо. Может выйти орать, падать, демонить. Я позиционирую себя как артист, как певец, а не просто панк какой-то, который вышел, упал, наблевал и ему нормально», — красочно описал разницу между ответственными и безответственными артистами Архипов.

Но был в карьере исполнителя случай, когда он и сам выходил на сцену в состоянии алкогольного опьянения. Как вспоминает Архипов, во время тура «Фабрики звезд» он был настолько заряжен гастрольной деятельностью, что времени и сил на употребление алкогольных напитков у него просто-напросто не было. Однако все изменилось, когда певец попал в одесский ночной клуб «Ибица», где изрядно перебрал с горячительным.

«А тут как-то море, Одесса. И я как-то накидался. Ты начинаешь спотыкаться, ты начинаешь задыхаться, потому что у тебя физическая нагрузка очень серьезная на сцене. Во-первых, ты поешь, то есть ты должен два часа дышать, петь. Во-вторых, ты должен драйва какого-то давать публике», — говорит Архипов.

По мнению музыканта, выходить на сцену в пьяном состоянии — это неуважение к своему зрителю.

Ранее 5-tv.ru писал, что певец Роман Архипов раскрыл свою настоящую профессию.

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