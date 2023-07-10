«Начинаешь спотыкаться»: Архипов откровенно рассказал о пьянстве во время концертов

Певцу не нравится образ панка, который может творить все что угодно на сцене.

Пьянство на сцене музыкант Роман Архипов назвал ошибкой. Случаем из гастрольного тура «Фабрики звезд» певец эксклюзивно поделился с корреспондентом 5-tv.ru в столичном баре, где прошел концерт певца и музыканта IVAN.

«Один раз вышел „выпимши“ в начале карьеры. И понял, что это моя ошибка. Иногда перед концертом, чтобы расслабиться… <…> Но пьяным на сцену? Ну, никогда. Ты выходишь к людям, чтобы что-то нести. <…> Пьяный не может петь хорошо. Может выйти орать, падать, демонить. Я позиционирую себя как артист, как певец, а не просто панк какой-то, который вышел, упал, наблевал и ему нормально», — красочно описал разницу между ответственными и безответственными артистами Архипов.

Но был в карьере исполнителя случай, когда он и сам выходил на сцену в состоянии алкогольного опьянения. Как вспоминает Архипов, во время тура «Фабрики звезд» он был настолько заряжен гастрольной деятельностью, что времени и сил на употребление алкогольных напитков у него просто-напросто не было. Однако все изменилось, когда певец попал в одесский ночной клуб «Ибица», где изрядно перебрал с горячительным.

«А тут как-то море, Одесса. И я как-то накидался. Ты начинаешь спотыкаться, ты начинаешь задыхаться, потому что у тебя физическая нагрузка очень серьезная на сцене. Во-первых, ты поешь, то есть ты должен два часа дышать, петь. Во-вторых, ты должен драйва какого-то давать публике», — говорит Архипов.

По мнению музыканта, выходить на сцену в пьяном состоянии — это неуважение к своему зрителю.

Ранее 5-tv.ru писал, что певец Роман Архипов раскрыл свою настоящую профессию.