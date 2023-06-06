Украина выстрелила себе в ногу: что происходит после ЧП на Каховской ГЭС

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ВСУ уже начали оставлять подтопленные острова в устье Днепра.

Фото, видео: Коновалов Алексей / ТАСС; 5-tv.ru

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Тема:
Подрыв Каховской ГЭС Спецоперация

Уровень воды в Новой Каховке поднялся уже на 12 метров, прибрежные зоны затоплены, а в округе введен режим ЧС. Жителей попросили собрать документы и вещи.

Всего в зоне риска — несколько десятков деревень. Спад воды начнется только через трое суток, после чего и можно будет приступить к ликвидации последствий прорыва дамбы.

Каховскую ГЭС ВСУ взорвали ночью, ударив по ней из реактивной системы залпового огня «Ольха». Корреспондент «Известий» Эмиль Тимашев находится на месте происшествия.

Как сообщили в администрации Новой Каховки, националисты открыли огонь по Каховской ГЭС примерно в два часа ночи. Основание дамбы выдержало удар, но верхние части станции — те, которые находятся над поверхностью воды, — были уничтожены.

Вода стала неконтролируемо сбрасываться ниже по течению, утром ее уровень достиг отметки в десять метров. В зоне подтопления могут оказаться сотни домов в районе поселков Днепряны и Корсунки, всего под угрозой 80 населенных пунктов.

Сейчас единственная возможность разглядеть станцию — это залезть на крышу многоэтажки. Отсюда видно, как повысился уровень воды в Днепре.

Пока что идет обстрел, контрбатарейная борьба — ВСУ стреляют по городу и району близ станции. Наши отвечают — все продолжалось около 40 минут.

Последствия сказались практически сразу — ВСУ уже начали оставлять подтопленные острова в устье Днепра и уходить подальше от берега. Разрушив станцию, националисты фактически выстрелили себе в ногу.

При этом жители ведут себя спокойно, без паники — открыты магазины, работают рынки, хотя обстрелы не прекращаются с самого утра. ВСУ добивают и без того затопленную станцию.

На этих кадрах видно, как ГЭС постепенно уходит под воду. Уровень воды будет продолжать повышаться — видимо, националисты решили поставить точку в попытках форсирования Днепра.

Тема:
Подрыв Каховской ГЭС
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