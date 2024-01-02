Разрушение Каховской ГЭС привело к необычным природным явлениям в Приазовье

Сальдо: из-за разрушения Каховской ГЭС начались колебания уровня Азовского моря
Фото: Коновалов Алексей / ТАСС
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Гидроэлектростанция в Херсонской области была разрушена боевиками ВСУ летом 2023 года. Катастрофа повлекла за собой серьезный ущерб для экологии.
Разрушение Каховской ГЭС привело к возникновению необычных природных явлений в Азовском море. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
«В этом году в херсонском Приазовье на практике отмечены необычные природные явления: колебания уровня Азовского моря и изменение его солености, частые особо сильные ветра, увеличение популяции медуз и прочее», — цитирует ТАСС слова Сальдо.
По словам главы региона, существенных изменений микроклимата на побережье после обмеления водохранилища эксперты пока не выявляют.
Боевики ВСУ обстреляли Каховскую ГЭС в ночь на 6 июня 2023 года. В результате атаки украинских боевиков были разрушены 14 из 28 пролетов станции, водохранилище бесконтрольно сбросило воду ниже по течению Днепра, что повлекло серьезный ущерб экологии региона.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Сальдо назвал Каховскую ГЭС конкретной целью ВСУ.
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