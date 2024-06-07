«Будет восстановлен»: Сальдо назвал сроки наполнения Каховского водохранилища

ГЭС была сильно повреждена из-за ударов ВСУ в июне прошлого года.

Наполнение Каховского водохранилища займет как минимум два года. Об этом в интервью агентству РИА Новости на полях ПМЭФ-2024 в Северной столице рассказал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

«Будет принято решение, и в достаточно быстрые сроки этот объект, серьезнейший объект инфраструктуры обеспечивающий, будет восстановлен», — подчеркнул губернатор.

Отмечается, что быстрее всего будет восстановлена именно плотина Каховской ГЭС, само же накопление воды потребует не менее двух лет. Сальдо напомнил, что после ее разрушения летом 2023 года в Черное море «бесцельно» оказалось сброшено более 17 кубических километров воды.

Боевики ВСУ обстреляли Каховскую ГЭС в ночь на 6 июня 2023 года. В результате атаки были разрушены 14 из 28 пролетов станции, водохранилище бесконтрольно сбросило воду ниже по течению Днепра, что повлекло серьезный ущерб экологии региона.

Ранее 5-tv.ru рассказал, почему украинское командование решило нанести ракетные удары по Каховской ГЭС в прошлом году.