«Будет восстановлен»: Сальдо назвал сроки наполнения Каховского водохранилища

Сальдо: наполнение Каховского водохранилища займет не менее двух лет
Фото: Алексей Коновалов / ТАСС
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ГЭС была сильно повреждена из-за ударов ВСУ в июне прошлого года.
Наполнение Каховского водохранилища займет как минимум два года. Об этом в интервью агентству РИА Новости на полях ПМЭФ-2024 в Северной столице рассказал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
«Будет принято решение, и в достаточно быстрые сроки этот объект, серьезнейший объект инфраструктуры обеспечивающий, будет восстановлен», — подчеркнул губернатор.
Отмечается, что быстрее всего будет восстановлена именно плотина Каховской ГЭС, само же накопление воды потребует не менее двух лет. Сальдо напомнил, что после ее разрушения летом 2023 года в Черное море «бесцельно» оказалось сброшено более 17 кубических километров воды.
Боевики ВСУ обстреляли Каховскую ГЭС в ночь на 6 июня 2023 года. В результате атаки были разрушены 14 из 28 пролетов станции, водохранилище бесконтрольно сбросило воду ниже по течению Днепра, что повлекло серьезный ущерб экологии региона.
Ранее 5-tv.ru рассказал, почему украинское командование решило нанести ракетные удары по Каховской ГЭС в прошлом году.
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