Это дело рук украинских провокаторов в преддверии второй годовщины подрыва Каховской ГЭС.
Фото: © РИА Новости/Дмитрий Макеев
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Губернатору Херсонской области Владимиру Сальдо прислали фотографии его уничтоженного наводнением дома в регионе. Это выходка украинских провокаторов в преддверии второй годовщины подрыва Каховской ГЭС.
«Они даже мне сбросили кадры двухгодичной давности затопленного микрорайона в Херсоне, где мой дом, который я сам лично строил, когда еще был молодым <…> (Чтобы. — Прим. ред.) показать мне, что и мой дом затоплен», — рассказал губернатор РИА Новости.
Боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ) обстреляли Каховскую ГЭС в ночь на 6 июня 2023 года. В результате атаки были разрушены 14 из 28 пролетов станции, водохранилище бесконтрольно сбросило воду ниже по течению Днепра, что повлекло серьезный ущерб экологии региона.
Как напомнил Сальдо, противник бил из реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS — это вооружение киевскому режиму поставляли США во время президентства Джо Байдена.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, к каким необычным природным явлениям в Приазовье привело разрушение Каховской ГЭС.
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