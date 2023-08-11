Сальдо заявил о невозможности восстановления Каховской ГЭС в ближайшее время

Дамбу Каховской ГЭС восстановить в ближайшее время не получится. Об этом заявил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.

«Разрушенная Каховская ГЭС не функционирует, и, понятно, в ближайшее время она не восстановится», — сказал он в эфире телеканала.

Прорыв дамбы Каховской ГЭС произошел в ночь на 6 июня. ЧП привело к неконтролируемому сбросу воды. В результате десятки населенных пунктов, в том числе Херсон и Новую Каховку, почти полностью затопило. Российские власти неоднократно указывали на причастность киевского режима в диверсии.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что тела еще двоих человек, погибших при подрыве Каховской ГЭС, обнаружили в Херсонской области.