Сальдо заявил о невозможности восстановления Каховской ГЭС в ближайшее время

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 36 0

Подрыв станции осуществили неонацисты ночью в начале июня.

Сальдо заявил о невозможности восстановления Каховской ГЭС в ближайшее время

Фото: Коновалов Алексей / ТАСС

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Тема:
Подрыв Каховской ГЭС Спецоперация

Дамбу Каховской ГЭС восстановить в ближайшее время не получится. Об этом заявил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.

«Разрушенная Каховская ГЭС не функционирует, и, понятно, в ближайшее время она не восстановится», — сказал он в эфире телеканала.

Прорыв дамбы Каховской ГЭС произошел в ночь на 6 июня. ЧП привело к неконтролируемому сбросу воды. В результате десятки населенных пунктов, в том числе Херсон и Новую Каховку, почти полностью затопило. Российские власти неоднократно указывали на причастность киевского режима в диверсии.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что тела еще двоих человек, погибших при подрыве Каховской ГЭС, обнаружили в Херсонской области.

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