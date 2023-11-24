В Херсонской области отменили режим ЧС, введенный из-за подрыва Каховской ГЭС

|
Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 28 0

Из-за разрушения плотины станции в июне были затоплены 23 населенных пункта. Сегодня полностью освобождены от воды 22 поселения.

В Херсонской области отменили режим ЧС, введенный из-за подрыва Каховской ГЭС

Фото: www.globallookpress.com / Cover Images

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Подрыв Каховской ГЭС

Режим чрезвычайной ситуации (ЧС), введенный на территории Херсонской области из-за подрыва Каховской ГЭС, отменен. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

В ночь на 6 июня произошел прорыв дамбы Каховской ГЭС, который привел к неконтролируемому сбросу воды. В результате десятки населенных пунктов, в том числе Херсон и Новую Каховку, почти полностью затопило. Российские власти неоднократно указывали на причастность киевского режима в диверсии.

В результате ЧП, напомнил Сальдо, под водой оказались 23 населенных пункта, 22 из которых сегодня полностью высушены. От последствий произошедшего скончались 59 человек, более 175 были госпитализированы, а около девяти тысяч эвакуированы.

«Ликвидация основных последствий подтопления, вызванного разрушением Каховской плотины, завершена», — добавил Сальдо.

Так, в регионе осушены улицы и здания, убран мусор и проведена санитарная обработка. Кроме того, власти восстановили связь, подачу газа, воды и электричества, а также пробурили новые артезианские скважины. Немало важно и то, что в Херсонской области не допустили распространение эпидемий и эпизоотий.

Пострадавшим и родственникам погибших выплатили суммарно более 185 миллионов рублей.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Киев заминировал Кременчугскую ГЭС.

Тема:
Подрыв Каховской ГЭС
7 окт
Каховский сценарий: Киев заминировал Кременчугскую ГЭС
25 авг
Шанс есть? В правительстве заявили о необходимости восстановить Каховскую ГЭС
24 авг
Как сейчас выглядит Каховская ГЭС — эксклюзивные кадры
11 авг
Сальдо заявил о невозможности восстановления Каховской ГЭС в ближайшее время
7 авг
Тела еще двоих человек обнаружены после подрыва Каховской ГЭС
1 авг
Планы ВСУ по форсированию Днепра сорваны после нанесения упреждающих ударов
20 июл
«Остались лужицы»: из-за ВСУ Каховского водохранилища больше не существует
16 июл
Последствия подрыва Каховской ГЭС — новые подробности
13 июл
ВСУ продолжают обстреливать руины Каховской ГЭС
9 июл
Под огнем артиллерии: российские бойцы не дают ВСУ закрепиться в районе Антоновского моста
-5° Атмосферное давление 731 мм рт. ст.
Относительная влажность 94%
88.12
-0.04 96.23
0.08
Делай дело — будет результат: китайский гороскоп на неделю с 27 ноября по...

Последние новости

14:39
VK отметит День матери вместе с пользователями
14:36
Всерьез и надолго: зима в Москве началась метелями и снегопадами
14:20
В Херсонской области отменили режим ЧС, введенный из-за подрыва Каховской ГЭС
14:08
Более 120 тысяч специалистов: в Петербурге стартовал финал Всероссийского чемпионата по профмастерству
14:02
В усиленном режиме: в Петербурге отработали тактику борьбы с сугробами
13:46
«Американцы решают»: что будет делать Зеленский на фоне дестабилизации обстановки в стране

Сейчас читают

В Подмосковье задержали главу Ленинского района Алексея Спасского
Терпение на исходе: как ситуация на фронте повергла Зеленского в отчаяние
«По кино скучаю» — Андрей Чадов о свадьбе, карьере и отсутствии близости с братом
Фейки, ИИ в кино, преданность делу и карьера детей: режиссер Лакисов — о профессии и не только

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Названы главные счастливчики 2024 года по дате рождения
Восточный китайский гороскоп 2024 всем знакам по годам
Кто умер в 2023 году — полный список российских звезд