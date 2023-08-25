Шанс есть? В правительстве заявили о необходимости восстановить Каховскую ГЭС

Хуснуллин: плотину Каховской ГЭС нужно восстановить для водоснабжения
Фото: Коновалов Алексей / ТАСС
Ранее неоднократно сообщалось, что в ближайшее время восстановить дамбу не получится.
Плотину Каховской ГЭС нужно восстанавливать, так как от нее зависит водоснабжение новых регионов. Такое заявление сделал вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в беседе с РИА Новости.
«У нас водоканал, который на Крым идет, был привязан к этому водохранилищу, и водоканалы, которые обеспечивали и Запорожье, и Херсонскую область», — отметил он.
Ранее неоднократно сообщалось, что в ближайшее время восстановить дамбу не получится. Для этого случая, подчеркнул Хуснуллин, правительство также разрабатывает схему, которая позволит поддерживать водоснабжение регионов.
В ночь на 6 июня произошел прорыв дамбы Каховской ГЭС., который привел к неконтролируемому сбросу воды. В результате десятки населенных пунктов, в том числе Херсон и Новую Каховку, почти полностью затопило. Российские власти неоднократно указывали на причастность киевского режима в диверсии.
Известно, что в результате разрушения Каховской ГЭС в Херсонской области погибли 53 человека, еще 134 пострадали.
Ранее 5-tv.ru публиковал эксклюзивные кадры того, как сейчас выглядит Каховская ГЭС.
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