Шанс есть? В правительстве заявили о необходимости восстановить Каховскую ГЭС

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Рита Миронова
Рита Миронова 13 0

Хуснуллин: плотину Каховской ГЭС нужно восстановить для водоснабжения

Шанс есть? В правительстве заявили о необходимости восстановить Каховскую ГЭС

Фото: Коновалов Алексей / ТАСС

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Тема:
Подрыв Каховской ГЭС

Ранее неоднократно сообщалось, что в ближайшее время восстановить дамбу не получится.

Плотину Каховской ГЭС нужно восстанавливать, так как от нее зависит водоснабжение новых регионов. Такое заявление сделал вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в беседе с РИА Новости.

«У нас водоканал, который на Крым идет, был привязан к этому водохранилищу, и водоканалы, которые обеспечивали и Запорожье, и Херсонскую область», — отметил он.

Ранее неоднократно сообщалось, что в ближайшее время восстановить дамбу не получится. Для этого случая, подчеркнул Хуснуллин, правительство также разрабатывает схему, которая позволит поддерживать водоснабжение регионов.

В ночь на 6 июня произошел прорыв дамбы Каховской ГЭС., который привел к неконтролируемому сбросу воды. В результате десятки населенных пунктов, в том числе Херсон и Новую Каховку, почти полностью затопило. Российские власти неоднократно указывали на причастность киевского режима в диверсии.

Известно, что в результате разрушения Каховской ГЭС в Херсонской области погибли 53 человека, еще 134 пострадали.

Ранее 5-tv.ru публиковал эксклюзивные кадры того, как сейчас выглядит Каховская ГЭС.

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