Стратегическое сотрудничество: о чем Лавров говорил в Душанбе

Эфирная новость 18 0

Лавров встретился с президентом Таджикистана в Душанбе

Фото, видео: Пресс-служба МИД РФ / ТАСС; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

За деловыми переговорами видна по-настоящему приятельская атмосфера.

Военное взаимодействие стало одной из тем переговоров в Душанбе, куда прилетел Сергей Лавров. Глава российского МИД встретился с президентом республики, а также со своим таджикским коллегой.

Впрочем, речь шла не только о совместном противостоянии различным угрозам, но и о расширении сотрудничества в торговле, туризме, образовании и других областях. Репортаж корреспондента «Известий» Кирилла Воробьева из столицы Таджикистана.

Дипломат начинает день с возложения цветов к памятнику Исмоилу Сомани. Пожалуй, здесь — самая почитаемая историческая личность: и гора носит его имя, и национальная валюта.

С коллегой-министром Лавров обсудил сразу несколько важнейших тем. Сотрудничество стран называют стратегическим.

В отношениях России и Таджикистана сейчас этап быстрого развития фактически во всех отраслях — от бизнеса до туризма и культурных проектов. В общем объеме капиталовложений в Таджикистан российские инвестиции составляют более 16%.

И если раньше наш бизнес в эти края не спешил, то сейчас ситуация меняется. Три крупных инвестиционных проекта на стадии проработки: центр фитосанитарной обработки, переработка фруктов, создание предприятий для производства обуви.

Внешнеторговый оборот между странами за прошлый год — больше 1,5 миллиарда долларов. Лавров еще раз говорит о важности такого контакта.

Россия — ведущий партнер с примерно четвертью товарооборота, и второй зарубежный инвестор в экономику Таджикистана. Во дворце Наций Лаврова встречает президент Таджикистана.

Здесь сразу заметно — за деловыми переговорами по-настоящему приятельская атмосфера. Все так же один из главных вопросов — безопасность в регионе и ликвидация угроз из Афганистана, потому Россия помогает модернизировать Вооруженные силы республики.

Здесь же Лавров посетил российскую военную базу № 201. Вопросы миграции тоже в центре внимания — уже подписали соглашение о взаимном признании ученых степеней и званий.

И теперь еще раз подтвердили намерение Москвы вкладывать деньги в открытие и развитие русскоязычных школ в республике. Появятся и новые филиалы российских университетов — готовятся к дням российской культуры.

Лавров провел встречу и со студентами российско-таджикского славянского университета. В этом году договору о дружбе и сотрудничестве между странами 30 лет — и, очевидно, отношения только крепнут.

+18° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 45%
81.33
0.45 87.03
-0.07
Новая жизнь сама себя не начнет: китайский совет дня на вторник, 6 июня

Последние новости

15:54
Путин поговорил по телефону с участником СВО, который вывел сослуживцев из-под обстрела
15:54
Захарова напомнила Гутеррешу об угрозах Киева Каховской ГЭС: «Что было сделано?»
15:45
Пенсионер из Ленобласти несколько лет насиловал собственную дочь-подростка
15:38
Путин наградил Захара Прилепина орденом Мужества
15:36
Гладков заявил об отсутствии сил противника на территории Белгородской области
15:34
МЧС направило группировку спасателей в Херсонскую область после разрушения на Каховской ГЭС

Сейчас читают

Никас Сафронов рассказал об умершем от отравления паленой водкой брате
В Кремле назвали преднамеренной диверсией атаку на Каховскую ГЭС
Пашу раскрыл секрет выбора имени для их с Ханной дочери
«Еще минут 40 плакала»: Алексей Романоф о премьере Лолиты с песней «Раневская»

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Пяти знакам зодиака летом 2023 любовь затуманит разум: видео
Благоприятные дни для свадьбы и отпуска летом 2023 — видео
Гороскоп на июнь 2023 — звезды дают зеленый свет 5 знакам
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео