Под Тулой девятилетнего мальчика убили упавшие на него футбольные ворота

|
Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 13 0

Прокуратура Тульской области уже начала проверку по факту трагедии.

Под Тулой девятилетнего мальчика убили упавшие на него футбольные ворота

Фото: © РИА Новости / Игорь Зарембо

Читайте нас в: Дзен Новости

В Ефремове Тульской области погиб девятилетний мальчик после падения на него футбольных ворот на спортивной площадке. Трагедия произошла в минувший вторник.

Как сообщила пресс-служба региональной прокуратуры, инцидент случился днем. На мальчика внезапно упали футбольные ворота. Прибывшие на место ЧП медики доставили несовершеннолетнего в больницу. Однако там помочь пациенту не смогли, он скончался от полученных травм. Прокуратура уже начала проверку.

«Будут установлены все обстоятельства и причины произошедшего, дана оценка полноте действий ответственных должностных лиц по соблюдению требований безопасности при монтаже, содержании и эксплуатации оборудования спортивной площадки», — сказано в сообщении.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, кадры первых минут после поджога подростка в Москве.

+12° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 77%
81.25
-0.08 86.95
-0.08
Новая жизнь сама себя не начнет: китайский совет дня на вторник, 6 июня

Последние новости

1:02
Оказался не таким пушистым: объявивший себя наследником Зайцева погряз в долгах
0:41
Под Тулой девятилетнего мальчика убили упавшие на него футбольные ворота
0:15
Нюхала рельсы в метро: Лера Кудрявцева сравнила первую и вторую беременности
23:55
Минздрав подтвердил гибель 29 человек от отравления суррогатным сидром
23:36
На Украине решили забрать у Австралии списанную технику
23:16
Украина выстрелила себе в ногу: что происходит после ЧП на Каховской ГЭС

Сейчас читают

Никас Сафронов рассказал об умершем от отравления паленой водкой брате
«Как квартира в Москве»: подруга Филиппа Киркорова вышла замуж
Зеленский показал фото заседания по Каховской ГЭС с Залужным
«Еще минут 40 плакала»: Алексей Романоф о премьере Лолиты с песней «Раневская»

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Пяти знакам зодиака летом 2023 любовь затуманит разум: видео
Благоприятные дни для свадьбы и отпуска летом 2023 — видео
Гороскоп на июнь 2023 — звезды дают зеленый свет 5 знакам
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео