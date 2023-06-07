Пропали без вести: что происходит после подрыва Каховской ГЭС
Не менее семи человек пропали без вести в результате последствий подрыва Каховской ГЭС
Фото, видео: Коновалов Алексей / ТАСС; 5-tv.ru
На помощь жителям едут волонтеры со всей страны.
Теперь о ситуации в Новой Каховке — по данным властей, после подрыва ГЭС без вести пропали по меньшей мере семеро жителей города. Уровень воды в настоящее время постепенно снижается.
За день с затопленных территорий вывезли около тысячи человек. В город налажена поставка питьевой воды и продуктов.
Хуже обстоят дела в населенных пунктах вниз по течению. Полностью ушло под воду село Корсунка, практически затоплены города Алешки и Голая Пристань.
На помощь жителям едут волонтеры со всей страны, но эвакуация осложняется периодическими обстрелами со стороны Украины. Из пострадавших районов передает корреспондент «Известий» Эмиль Тимашев.
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