Зона бедствия: жители Херсонской области спасают утонувшее имущество
ВСУ даже после подрыва плотины продолжают обстрелы.
Фото, видео: Алексей Коновалов / ТАСС; 5-tv.ru
В Новой Каховке уровень воды сегодня снизился больше чем на полметра, а в Каховском водохранилище — на три с половиной.
Однако ситуация все еще очень сложная, около сотни человек остаются в городе. Желающих покинуть свои дома вывозят. Всего в зоне бедствия 15 населенных пунктов, а это порядка 40 тысяч человек.
Тем временем, ВСУ даже после подрыва плотины продолжают обстрелы. С беспилотника они сбросили самодельное взрывное устройство на спасателей, которые помогают людям. С последней информацией из Новой Каховки — Эмиль Тимашев.
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