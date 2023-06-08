Зона бедствия: жители Херсонской области спасают утонувшее имущество

Эфирная новость 11 0

ВСУ даже после подрыва плотины продолжают обстрелы.

Фото, видео: Алексей Коновалов / ТАСС; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Подрыв Каховской ГЭС

В Новой Каховке уровень воды сегодня снизился больше чем на полметра, а в Каховском водохранилище — на три с половиной.

Однако ситуация все еще очень сложная, около сотни человек остаются в городе. Желающих покинуть свои дома вывозят. Всего в зоне бедствия 15 населенных пунктов, а это порядка 40 тысяч человек.

Тем временем, ВСУ даже после подрыва плотины продолжают обстрелы. С беспилотника они сбросили самодельное взрывное устройство на спасателей, которые помогают людям. С последней информацией из Новой Каховки — Эмиль Тимашев.

Тема:
Подрыв Каховской ГЭС
8 июн
Скорость течения Днепра выросла в десять раз после разрушения Каховской ГЭС
7 июн
Известно давно: почему Запад закрыл глаза на планы Киева взорвать Каховскую ГЭС
7 июн
Путин поручил МЧС ликвидировать последствия бедствия в Херсонской области
7 июн
ФМБА: повышения радиационного фона на Запорожской АЭС не выявлено
7 июн
Глава «Росатома» Лихачев рассказал о негативном влиянии подрыва Каховской ГЭС на Запорожскую АЭС
7 июн
Пропали без вести: что происходит после подрыва Каховской ГЭС
7 июн
Сальдо: из затопленной Херсонской области эвакуированы 1,5 тыс человек
7 июн
Путин в беседе с Эрдоганом заявил, что Киев с подачи Запада делает ставку на эскалацию конфликта
7 июн
Сальдо: данных о жертвах в зоне подтопления в Херсонской области нет
7 июн
Вода и электростанции: как МЧС поможет Херсонской области
+13° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 94%
81.46
0.21 87.17
0.22
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 8 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

3:07
Для борьбы с браконьерами: на Чукотке могут ограничить вывоз икры в багаже
3:00
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 8 июня, для всех знаков зодиака
2:58
Зона бедствия: жители Херсонской области спасают утонувшее имущество
2:39
Жена Николаева вспомнила тяжелый период в отношениях с певцом: «Не спала месяц»
2:02
Помилованная Сапега пожелала бывшему парню Протасевичу прожить жизнь достойно
1:47
В Подмосковье прохожий спас ребенка из горящей машины

Сейчас читают

"Это расплата": Кравец озвучила причину скоропостижной смерти мужа Дианы Гурцкая
Пожар в квартире на юго-западе Москвы унес жизнь пенсионерки
Неизвестные бросили дымовую гранату в детский центр
К госпитализированному Панфилову не пускают даже сына: где сейчас режиссер?

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Пяти знакам зодиака летом 2023 любовь затуманит разум: видео
Благоприятные дни для свадьбы и отпуска летом 2023 — видео
Гороскоп на июнь 2023 — звезды дают зеленый свет 5 знакам
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео