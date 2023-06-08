Почему мужчин тянет к пьющим женщинам — мнение психолога

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Рита Миронова
Рита Миронова Эксклюзив 59 0

Психолог Зберовский: двигающиеся в сторону алкоголизма мужчины ищут таких же женщин

Фото, видео: www.globallookpress.com / IMAGO/Zoonar.com/Yuri Arcurs peo; личный архив Андрея Зберовского; 5-tv.ru

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Некоторые мужчины любят жен именно за их изъяны и несовершенства. Но что насчет алкогольной зависимости?

Пьющие женщины обычно привлекают мужчин, которые сами любят «пригубить». Об этом 5-tv.ru рассказал психолог Андрей Зберовский.

Алкоголь, по мнению эксперта, создает более оптимальные условия для перехода отношений в интимную плоскость. Поэтому женщина, которой можно «споить» бутылку шампанского или 200 граммов крепкого алкоголя, зачастую представляется более доступной, чем непьющая дама.

«Только пьющие мужчины, двигающиеся в сторону алкоголизма, стараются выбирать женщину, разделяющую их пристрастия, которые не ругают, не критикуют, составляют компанию», — пояснил психолог.

Те, кто алкоголь не пьют, ожидаемо будут избегать пьющих дам. Иначе в таких отношениях часто будет ревность: партнерша «навеселе» будет рваться со всеми танцевать и общаться.

«Мужчины, которые сами выпивают и любят, чтобы женщина выпивала, чаще всего те, у которых есть лишние деньги», — подчеркнул Зберовский.

Например, после работы мужчина может снять стресс алкоголем и не будет протестовать, если жена выпьет вместе с ним — так ему будет комфортно. А тот, кто зарабатывает мало, постарается найти адекватную и надежную жену, которая не будет пить и сможет нести на себе больше ответственности, чем он сам.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какие первые признаки указывают на женский алкоголизм.

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