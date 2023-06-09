«Должны были уединиться»: как из советских фильмов вырезали эротические сцены

Чего лишились зрители картин «Место встречи изменить нельзя», «Москва слезам не верит», а также «А зори здесь тихие»?

Фраза «В СССР секса не было!» звучит очень категорично, но такое заявление легко опровергнуть. Доказательство тому — фрагменты некоторых советских фильмов, в которых присутствуют откровенные намеки на секс и не только.

«Москва слезам не верит»

Режиссер Владимир Меньшов запланировал в фильме несколько «горячих» сцен. Однако в финальную версию картины вошла едва ли половина этих кадров.

Виной тому — художественный совет киностудии «Мосфильм», члены которого дружно ополчились на вольности Меньшова. Он был вынужден в первой серии сильно сократить фрагмент, где Рудольф «совращает» Катерину.

А также совсем непотребным был признан эпизод с «интимным» свиданием главной героини и ее любовника, которого сыграл Олег Табаков. Под угрозой был и другой постельный эпизод, где Катерина посередине дня устроилась на диване с новым возлюбленным Гошей, но его Меньшов смог отстоять.

«Место встречи изменить нельзя»

В культовом советском многосерийном фильме тоже присутствует любовная линия. Чувства вспыхивают между новичком «убойного» отдела МУРа Шараповым и сержантом-милиционером Синичкиной.

Зрителю показано, как они знакомятся и как растет их симпатия друг к другу. Но «пик» отношений Шарапова и Вари, показанных зрителю, — прогулка по парку, а также танец на праздничном вечере во Дворце культуры.

«Шарапов и Синичкина должны были уединиться после того самого праздничного вечера в ДК», — рассказывал режиссер Станислав Говорухин.

Оказывается, что этот эпизод был даже отснят. Однако его вырезали, когда стало понятно, что хронометраж после монтажа превышает определенные студийным начальством объемы, передает издание MK.

«А зори здесь тихие»

Среди рекордсменов советского кино по количеству обнаженных женских тел на экране — фильм Станислава Ростоцкого «А зори здесь тихие». В романе Бориса Васильева, по которому снималась картина, мельком упоминается банная сцена, когда девушки-зенитчицы восхищаются фигурой новенькой — Женьки Комельковой.

Автор картины принял решение, чтобы включить столь откровенный эпизод в свою ленту. Правда, ему пришлось несколько часто упрашивать актрис — девушки упорно не соглашались.

«Пусть снимаются дублерши!» — заявили они Ростоцкому.

Однако тот «сломал» их и объяснил важность такой сцены, в итоге это снимали в павильоне киностудии. Весь технический персонал состоял из женщин, а единственных представителей мужского пола — оператора и режиссера — отгородили от декораций, в которых предстояло «париться» девушкам.

Ростоцкий впоследствии был вынужден пожертвовать эпизодом из-за руководства, которое заботилось о «моральном облике советского человека». Также под нож пошел фрагмент, где запечатлены загорающие нагишом девушки-зенитчицы.

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