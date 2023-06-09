Врио главы Херсонской области доложил Путину о ситуации в регионе
Глава государства поручил МЧС оказать людям в зоне бедствия всю необходимую помощь.
Фото: © РИА Новости / Михаил Климентьев; 5-tv.ru
О том, что сейчас происходит в Херсонской области, рассказал президенту временно исполняющий обязанности главы региона Владимир Сальдо.
По итогам телефонного разговора Владимир Путин поручил МЧС оказать людям в зоне бедствия всю необходимую помощь. А также распорядился выяснить, что дополнительно может потребоваться Херсонской области из-за наводнения.
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