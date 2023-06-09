В США признали огромные потери боевиков ВСУ и техники при контрнаступлении
CNN: ВСУ понесли значительные потери при попытке контрнаступления
Фото: REUTERS / RFE/RL/SERHII NUZHNENKO
Американские власти убеждены — даже такие значительные потери не скажутся на глобальных планах киевского режиме в вопросе дальнейшего контрнаступления.
Боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ) при попытке контрнаступления понесли значительные потери в личном составе и технике. Об этом заявил телеканал CNN, ссылаясь на американских высокопоставленных чиновников.
«Украинские силы понесли потери в тяжелой технике и солдатах. Они столкнулись с сопротивлением более сильным, чем ожидалось при их первой попытке прорвать российские позиции на востоке страны», — отметили источники.
Так, ВСУ потеряли по меньшей мере несколько переданных Вашингтоном защищенных от мин и атак из засад транспортных средств MRAP. Вместе с тем американские власти уверены — такое развитие событий не сыграет значительной роли на масштабных планах киевского режима в вопросе дальнейшего контрнаступления.
Россия продолжает проведение специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Президент РФ Владимир Путин сообщил нации о ее начале 24 февраля прошлого года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему страны Евросоюза не смогли согласовать новые антироссийские санкции.
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