Шоу будущего: в Петербурге начали монтировать декорации для «Алых парусов»

Сцена высотой с шестиэтажный дом скоро появится на главной площади Петербурга. Уникальные детали для нее уже начали печатать на 3-д принтерах, потому что в этом году праздник всех выпускников «Алые паруса» будет самым технологичным в истории! Марина Кравцова заглянула в будущее и уже начала завидовать старшеклассникам.

На 3D-принтере с точностью до сотой доли миллиметра печатают элементы декораций. Здесь создается, пожалуй, самая высокотехнологичная концертная площадка этого лета — уникальная сцена праздника «Алые Паруса». Задача почти невыполнимая — сделать проект еще интересней, чем год назад. На этот раз на Дворцовой площади будет фактически не одна сцена, а сразу три в одной. В основе инженерных решений — механизм, который используется при подготовке самых масштабных мировых шоу, в основе идеи — концепция классического театра.

«Мы используем традиционную машинерию. И смену различных мест действия прямо на глазах у зрителя, то есть мы имеем несколько локаций, которые могут меняться, и каждая из них может еще дополнительно трансформироваться», — рассказал Николай Орлов, художник-постановщик концертной части праздника «Алые Паруса» — художник компании Фабрика Арт.

Проект по истине грандиозный — на Дворцовой площади выстроят конструкцию высотой с шестиэтажный дом и шириной в половину футбольного поля.

«Мы каждый год наполняем смыслами. В этом году наша сцена представляет собой портал, с которой наши школьники, ведущие будут вести диалог и заглядывать в будущее», — отметила Лидия Бутузова, генеральный продюсер концертной части праздника «Алые паруса».

Концептуальную идею портала в будущее поддержит видеоряд, который будет транслироваться на тысячу квадратных метров мультимедийных экранов. Работа над уникальными декорациями — в разгаре.

Это первый этап декора конструкций — грунтовка. Им еще предстоит обрести цвет, и занять свое место в череде декораций. Вот только какое — пока большая тайна. А это самый красочный и интересный цех — бутафорский, где создают художественные элементы декораций и реквизит.

Главный символ праздника — бриг «Россия» с алыми парусами — тоже нашел отражение в концепции сцены.

«В данном случае форма авансцены напоминает нос корабля», — говорит художник-постановщик.

Невероятно яркое шоу увидят не только выпускники на Дворцовой площади, но и телезрители по всей стране — в студии визуализации уже просчитали с каких ракурсов будет лучшая картинка.

«Мы собираем все технические решения, все задумки художников, режиссеров, инженеров в некую виртуально-визуальную модель», — объяснил Алексей Булгаков, технический директор концертной программы праздника.

Уже в середине июня готовые декорации отправятся в Северную столицу, чтобы стать частью самого красивого события лета. Впервые праздник выпускников в Ленинграде прошел в 1968-м. Через несколько лет традиция прервалась. Но в 2005-м «Алые паруса» возродили по инициативе Акционерного Банка «РОССИЯ», правительства Санкт-Петербурга и Пятого канала. Теперь это один из самых ярких праздников мирового уровня. Лейтмотив концертной программы каждого года — вера в мечту, уверенность в будущем и в своих силах.

«Само впечатление, которое будет происходить от сцены — это впечатление движения, впечатление изменений. У выпускников начинается новый этап. И вот этот вход в новую жизнь нужно максимально для них раскрыть. Напустить туда драйва, дать вектора, представить, какое может быть будущее», — поделилась Наталья Зворыгина, генеральный директор агентства ERA.

Список хедлайнеров уже согласован: будут как молодые артисты, так и легенды сцены. И поскольку Петербург не только культурная столица, но и столица русского рока — вместе современной поп-музыкой грянет рок.