В Калужской области Уполномоченный по правам ребенка проверяет конфликт водителя с детьми

Уполномоченный по правам ребенка в Калужской области Ирина Агеева взяла на контроль ситуацию с высаженными на обочину детьми. По данным 5-tv.ru, под Калугой на трассе осталась группа школьников и их родителей, которых водитель высадил якобы из-за конфликта.

По уточненной информации, дети возвращались с базы отдыха в Москву. В пути у детей и взрослых возникли претензии к поведению мужчины за рулем, в ответ на что он высадил их вместе с вещами на дороге и уехал.

Детей заметили сотрудники ГИБДД, которые в итоге оставались с ребятами до приезда нового автобуса. С детьми все в порядке — их забрал другой водитель.

Информацию передали в прокуратуру, которая выяснит обстоятельства инцидента для дальнейшей оценки исполнения перевозчиком требований законодательства.

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