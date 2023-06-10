Долго засыпает: как сделать сон малыша крепким и здоровым

Соблюдение режима дня — не единственное, что может помочь.

Для новорожденного ребенка сон является одной из основных деятельностей мозга, занимая большую часть дня. Именно во время сна происходят важнейшие этапы развития и формирования: малыши адаптируются к внешнему миру, обрабатывают и усваивают новую информацию, растут и развиваются.

Сон младенца — это защитная функция организма, ведь ему требуется привыкнуть к новой жизни. Ночные кормления нарушают сон родителей, но есть способы, как сохранить тишину в спальне.

Основные советы для крепкого и здорового сна универсальны для детей всех возрастов. Даже если ваш ребенок совсем маленький, разумно начать формировать привычки для более качественного отдыха.

Базовый принцип налаживания сна для детей всех возрастов — это соблюдение режима дня. Родителям необходимо установить регулярное расписание.

Укладывать и будить малютку необходимо в одно и то же время каждый день, включая выходные. Такие действия помогут младенцу замедляться и успокаиваться перед сном.

Не составит труда найти в интернете нормы часов сна для своего дитя: их можно придерживаться, понимая, что возможны небольшие отклонения. Также нужно учитывать, что в первые два года жизни количество необходимых для отдыха часов и дневных снов меняется.

За этим желательно проследить, так как, возможно, чаду пора спать днем не три, а два раза. Такие изменения в режиме сделают ночной сон крепче и лучше.

Чтобы наследник хорошо и крепко спал, он должен получать достаточное количество физической активности в течение дня, передает издание 7Дней.ru. Ограничьте использование электронных устройств: телевизор, планшет или смартфон лучше отложить за два часа до отхода ко сну.

Такие гаджеты могут оказывать стимулирующий эффект на мозг ребенка и усложнять засыпание. Создайте комфортную атмосферу: приглушите заранее свет, предложите спокойные игры, чтение, проветрите спальню.

Придумайте семейный ритуал перед сном — например, чтение, переодевание в пижаму, укладывание любимой игрушки, зашторивание окон. Постоянство и предсказуемость помогут успокоиться и настроиться на нужный лад.

Кроме того, говорите тихим и успокаивающим голосом. Малышу можно почитать сказку, а с ребенком постарше обсудить, как прошел его день.

Важно помнить, что каждый ребенок уникален, поэтому некоторые методы могут и не сработать. Например, одни дети от ванны с пеной расслабляются, а другие, наоборот, после этого долго засыпают.

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