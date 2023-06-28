«Не хотелось быть Джоном Джоновичем»: как IVAN выбирал свой псевдоним

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Виктория Сытник
Виктория Сытник Эксклюзив 31 0

IVAN рассказал, чем руководствовался при выборе своего псевдонима

Фото, видео: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

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Певцу хотелось показать свою этническую принадлежность западному миру.

Певец и музыкант IVAN (настоящее имя Александр Иванов. — Прим.ред.) взял свой псевдоним во времена «Евровидения». Чем руководствовался артист при выборе сценического имени, он эксклюзивно рассказал в интервью автору и ведущей спецпроектов 5-tv.ru Светлане Шевченко.

Перед участием в музыкальном конкурсе «Евровидение» певец четко для себя решил, что ему нужно взять псевдоним. Ведь артист с именем и фамилией Александр Иванов (лидер группы «Рондо». — Прим.ред.) уже существует.

«Не хотелось быть каким-то Джоном Джоновичем. <…> Хотелось что-то понятное западному миру, и чтобы это еще показывало мое происхождение, откуда я. Если я назовусь Джон, то с чего я Джон? Я же белорус, русский. Какой Джон?» — объяснил музыкант.

Поэтому певец решил остановиться на псевдониме IVAN, происходящем от его фамилии Иванов. Сценическое имя, написанное латинскими буквами, с одной стороны, понятно людям за рубежом, а с другой, сохраняет в себе славянские традиции.

Певец получил широкую известность после участия в музыкальном конкурсе «Евровидение-2016», где представлял Белоруссию. IVAN покорил публику своим фантастическим голосом с завораживающей хрипотцой. Также музыкант участвовал в таких проектах как «Битва хоров», «Главная сцена», «Маска», где предстал в образе Гусеницы.

Ранее 5-tv.ru писал, что IVAN поделился воспоминаниями о Кобзоне.

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