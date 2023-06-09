Лавров: секретариат ООН не реагирует на регулярные ноты об обстрелах ЗАЭС со стороны ВСУ

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист Инстаграм 20 0

Остаются в стороне от ситуации и эксперты МАГАТЭ.

Лавров: секретариат ООН не реагирует на регулярные ноты об обстрелах ЗАЭС со стороны ВСУ

Фото: www.globallookpress.com / Russian Foreign Ministry

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Секретариат ООН не реагирует на регулярные ноты об обстрелах ЗАЭС со стороны ВСУ. Умышленно игнорируют все факты преступлений и эксперты МАГАТЭ. Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров.

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

10 октября, после теракта, совершенного украинскими террористами на Крымском мосту, Россия начала наносить ответные удары по объектам инфраструктуры Незалежной. Президент РФ Владимир Путин неоднократно предупреждал преступный киевский режим о том, что ответ на теракты, совершенные боевиками в России, будет неотвратимым.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент России Владимир Путин заявил о наступлении украинских террористов.

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