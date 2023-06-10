Шойгу подписал приказ о порядке службы добровольческих организаций

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Карина Свидригайлова
Карина Свидригайлова Райтер редакции сайта Пятого канала 23 0

Сейчас в России существует 40 подобных формирований.

Шойгу подписал приказ о порядке службы добровольческих организаций

Фото: www.globallookpress.com / MFA Russia

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Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу определил порядок организации служебной деятельности добровольческих организаций. Соответствующий указ уже вступил в силу.

Замминистра Николай Панков прокомментировал инициативу следующим образом.

«В целях повышения эффективности применения добровольческих формирований в составе объединенной группировки войск, министром обороны Российской Федерации подписан приказ, в котором определен порядок организации служебной деятельности добровольческих организаций», — подчеркнул замглавы Минобороны.

Сегодня в России существует 40 добровольческих формирований, выполняющих различные военные задачи. Также в Министерстве обороны заявили, что помимо желающих служить по контракту заметно увеличилось число тех, кто намерен «защищать Отечество в добровольческих формированиях».

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Ранее 5-tv.ru рассказывал, кто идет добровольцами в зону спецоперации. К примеру, в Дагестане ежедневно приходят десятки звонков от тех, кто намерен защищать Родину. Некоторые отказываются от пенсии и подписывают новый контракт, продолжая нести службу.

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