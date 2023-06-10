Дочь Любови Успенской рассказала, планирует ли съезжать от матери

Действительно ли звездная наследница собралась замуж и готова свить собственное гнездышко?

Дочь королевы русского шансона Любови Успенской — Татьяна Плаксина — появилась недавно на публике в свадебном платье, чем спровоцировала слухи о скором замужестве. Однако, как оказалось, покидать дом звездной мамы начинающая певица пока не планирует. Спутника жизни она еще не нашла, но очень ждет романтического знакомства. А белое платье — всего лишь наряд для очередного шоу.

В одном из интервью 33-летняя Плаксина заявила, что в 2023 году планирует устроить свою судьбу — обзавестись семьей, родить ребенка. Сейчас под крылом Успенской она развивает сольную карьеру, отношения между родственницами нежные и доверительные, и если когда-то настанет пора сепарироваться — так тому и быть. Обе артистки к этому готовы.

«Время придет, я думаю, это случится само собой», — сказала Плаксина в эфире программы на одном из федеральных каналов.

Трудно поверить, глядя на счастливых исполнительниц, что когда-то на всю страну гремел их скандал. Татьяна после аварии, в которой потеряла часть зубов, публично обвинила мать в физическом и психологическом насилии, сбежала в Америку к отцу, продолжая подробно рассказывать о своей нелегкой судьбе. Успенская же отвечала журналистам — у ее наследницы проблемы с наркотиками, и никто ее на самом деле не обижал.

Что бы там ни произошло в действительности, воссоединение состоялось, и мама взялась за внешний вид и карьеру Плаксиной. Оплатила восстановление зубов и увеличение грузи, помогла записать первые треки, вывела с собой на одну сцену. Девушка следит за кожей и фигурой, посещает косметологов, сидит на диете, чтобы оставаться стройной. Впереди у начинающей артистки, выступающей под псевдонимом Pacha Tati, первое сольное шоу в популярном столичном ресторане.

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