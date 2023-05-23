Новая реальность: как итоги выборов президента США изменят отношения с Европой

Кандидатов в гонке за президентское кресло в Америке несколько — они хорошо всем известны. Однако будущее отношений США с европейскими странами предопределено и зависит оно не от итогов голосования.

Европейские чиновники готовятся к тому, что действующий президент США Джо Байден проиграет предвыборную гонку, и новый глава Соединенных Штатов в 2024 году в корне изменит подход в отношении ЕС. Политолог Иван Мезюхо в беседе с 5-tv.ru объяснил, почему сейчас нельзя оценивать перспективы кандидатов на американских выборах, и почему отношения Америки и Европы будут меняться, независимо от того, кто «сядет в Белом доме».

По словам политолога, обсуждать выборы в США — все равно, что делать вид будто в Америке существует демократический избирательный процесс. Однако сейчас говорить о честных состязаниях за президентское кресло не приходится — спецпрокурор США Джон Дарем подтвердил это. Как напомнил Мезюхо, тот заявил, что ФБР по надуманным основаниям инициировала расследование в отношении Трампа по поводу так называемого «российского следа».

«Фактически мы наблюдаем за тем, что транснациональные корпорации и массмедиа, подконтрольные сильным мира сего, выбирают президента в США, а не американский народ. Поэтому, кто бы не стал президентом в США на будущих выборах, в любом случае у Вашингтона изменятся отношения со странами европейского континента», — прокомментировал Мезюхо.

Он объяснил, что изменения будут продиктованы вызовами в области глобальной безопасности и нерешенными социально-экономическими проблемами, нарастающими в связи с потенциальными финансовыми кризисами.

«Поэтому кто бы не победил на следующих выборах: Байден, Трамп, Десантис или еще кто-то — отношения США и всех стран европейского континента будут изменяться. Мир уже давно стал многополярным. Нескоро, но постепенно страны Европы будут заявлять о своей самостоятельной позиции в отношении США», — поделился наблюдениями собеседник.

Эксперт уверен, что на первых порах Вашингтон будет жестко пресекать любые голоса, которые выступают против диктата США, однако, с точки зрения текущего исторического процесса, долго Вашингтон не может придерживаться своей тирании.

Политолог считает, что даже в случае избрания Байдена на второй срок отношения Европы и США обречены на изменения, потому что этот процесс уже не зависит от человека, который .

«Кто бы не стал президентом США на будущих выборах, придется осознать новую реальность. А эта реальность будет формироваться в Европе после нашей победы в специальной военной операции», — заявил эксперт.

Мезюхо подчеркнул, что США не избежать переговоров с Россией — рано или поздно им придется сесть за стол и обсудить вопросы взаимной гарантии безопасности. Однако, уточнил он, эти переговоры не могут начаться раньше завершения СВО.

«Если бы сегодня у США была бы возможность противостоять России на поле боя не через прокладку в виде ВСУ, а напрямую, то они бы это делали. Но у них такой возможности нет», — отметил политолог.

Эксперт в заключение сказал, что «ястребы Белого дома» прекрасно осознают непобедимость России в текущем конфликте, поэтому они и пытаются перехитрить страну на дипломатическом поприще: втянуть РФ в невыгодные переговоры с киевским режимом или заморозить конфликт, чтобы подготовиться к новой фазе активного противостояния. К сожалению для США, у России есть все возможности для победы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что будет с миром в случае дефолта в США.