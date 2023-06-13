«Меняется сознание»: Путин рассказал, как его вертолет попал под обстрел

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Рита Миронова
Рита Миронова 28 0

Путин рассказал, что по его вертолету стреляли трассирующими пулями

Фото, видео: Григоров Гавриил / ТАСС; 5-tv.ru

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Инцидент произошел с главой государства в канун Нового года.

Президент России Владимир Путин рассказал, как его вертолет попал под обстрел. На встрече с военными корреспондентами глава государства поделился небольшими подробностями из прошлого.

«От этого меняется сознание, я это знаю по себе», — отметил президент, обращаясь к военкорам.

Он все же не стал в полной мере сравнивать свой случай с тем, что переживают корреспонденты, но подчеркнул, что от нахождения под пулями действительно меняется сознание.

«Еще с тех пор, когда на вертолете летал, по нему стреляли трассирующими пулями. Все это меняет сознание», — рассказал глава государства.

Инцидент произошел с президентом России в далеком 2000 году. Тогда он летел в Гудермес, чтобы лично поздравить военных с Новым годом. Когда начался обстрел, Владимир Путин принял звуки выстрелов за салют.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что сказал Путин о целях Запада в отношении России.

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