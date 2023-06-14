Судью Московской федерации футбола подозревают в изнасиловании

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Рита Миронова
Рита Миронова 104 0

Жена 43-летнего мужчины нашла в его компьютере интимные фото маленькой девочки.

Судью Московской федерации футбола подозревают в изнасиловании

Фото: www.globallookpress.com / Alexander Wilf

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Судью Московской федерации футбола подозревают в изнасиловании. Как стало известно ИА «Регнум», о злодеяниях 43-летнего мужчины случайно узнала его супруга. Пока его не было дома, женщина пользовалась его компьютером, и кое-что обнаружила.

Находка оказалась шокирующей — футбольный судья хранил интимные снимки 15-летней девочки, которая живет по соседству. Супруга сразу заявила в полицию и также призналась, что муж совершал насилие в отношение собственной падчерицы.

Это началось с 2014 года, когда ребенку было всего шесть лет. Два года назад женщина, по ее словам, и сама стала жертвой насилия со стороны собственного мужа, но боялась кому-либо об этом рассказывать.

Полиция проводит проверку в отношении судьи. Известно, что на футбольном поле он судил команды из девочек до 12 лет. Были ли случаи изнасилований на работе — неизвестно, в этом сейчас разбираются правоохранительные органы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что пенсионер из Ленобласти несколько лет насиловал собственную дочь-подростка.

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