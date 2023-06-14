Рособрнадзор прокомментировал сообщения о якобы сбое при подсчете результатов ЕГЭ
Итоги экзамена пока опубликованы не везде.
Фото: ИЗВЕСТИЯ / Кристина Кормилицына
В Рособрнадзоре нет информации о массовом сбое при подсчете результатов ЕГЭ по русскому языку. Об этом 5-tv.ru сообщила пресс-служба ведомства.
«Если подобные обращения будут, мы разберемся», — указали в Рособрнадзоре.
Там добавили, что результаты экзамена по данному предмету пока объявлены не везде. Официальный график опубликования ожидается до 16 июня.
Прежде в социальных сетях распространилась информация о том, что якобы произошел сбой при подсчете результатов ЕГЭ — кому-то пришли итоги с низкими баллами, а кому-то не засчитали некоторые ответы.
Ранее 5-tv.ru назвал самые популярные суеверия и приметы перед экзаменом.
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