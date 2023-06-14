Соглашение между компаниями подписано на Санкт-Петербурском экономическом форуме.
Фото: vk.com
«Норникель» и VK будут разрабатывать IT-решения для металлургического бизнеса. Соответствующее соглашение представители компаний подписали в рамках Петербургского международного экономического форума.
В пресс-службе VK отметили, что сотрудничество будет основываться на вычислениях и виртуализации IT-инфраструктуры, а также разработке многофункциональных платформ.
«Норникель» и VK намерены создать необходимые инструменты для управления большим объемом данным и технологий искусственного интеллекта. Соглашение между организациями подписали статс-секретарь, вице-президент по взаимодействию с органами власти и управления «Норникеля» Дмитрий Пристансков и управляющий директор VK Tech Павел Гонтарев.
По его словам, это сотрудничество принесет интернету новые технологии и сервисы. Для компании «Норникель» цифровизация — одна из важнейших задач, так как на ней строятся все бизнес-процессы, вплоть до снабжения и логистики.
«После ухода разработчиков западных IT-решений мы перестроили наш цифровой ландшафт. В основу нашего соглашения легло то самое технологическое сотрудничество в части разработки и применения отечественных IT-решений для нашей металлургической промышленности», — поделился Дмитрий Пристансков.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что VK Порталы возвращаются c живым общением и сюрпризами для жителей России.
- 14 июн
- Ушаков: РФ и Алжир подпишут декларацию об углубленном стратегическом партнерстве
- 14 июн
- Иван Охлобыстин награжден орденом «За заслуги перед Запорожской областью»
- 14 июн
- «Усердно работает»: на Шри-Ланке появятся бесплатные визы для туристов
- 14 июн
- «Буду готов»: Балицкий попросит Путина поддержать его кандидатуру на выборах
- 14 июн
- Внук Шарля де Голля может посетить Крым
- 14 июн
- Перехватили: как развивается платежная система «МИР» после ухода западных конкурентов
- 14 июн
- Глава «Опоры России» Калинин рассказал о развитии бизнеса в новых регионах РФ
- 14 июн
- «Алые тягачи»: появилось видео первых российских беспилотных грузовиков
- 14 июн
- В Петербурге стартует ПМЭФ: как пройдет первый день форума
- 14 июн
- Главное экономическое событие года: как изменился ПМЭФ за 26 лет
Читайте также
33%
1.00 90.39
1.38
Нашли ошибку?