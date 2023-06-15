«Вышел на рынок, чтобы нарушить»: почему производитель «Мистера сидра» наплевал на безопасность людей
Протасов: производители фальсификата выходят на рынок, чтобы нарушить закон
Фото, видео: www.globallookpress.com / Johann Hinrichs; 5-tv.ru
Согласно последним данным, число пострадавших от контрафактного сидра увеличилось до 106 человек.
В студии «Известий» на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) поднимаются самые острые вопросы. В том числе обсудили и резонансный инцидент — массовое отравление контрафактным сидром, который оказался и не сидром вовсе, а смесью спирта, сока и сиропа. Этот случай прокомментировал председатель правления Всероссийской ассоциации производителей и поставщиков продуктов питания «Руспродсоюз» Михаил Протасов.
«Уровень риска на рынке, то есть уровень фальсификата на рынке, за последние полтора года, исходя из нашего мониторинга, не вырос», — заметил специалист.
Протасов добавил, что производители реагируют на инструмент мягкой силы, который внедряет Роскачество. Ведомство исследует рынок, после этого помогает и консультирует.
«Да, есть те, кому консультация не нужна, потому что производитель вышел на рынок для того, чтобы нарушить законодательство. Мы с вами недавние примеры об этом знаем. Но никакой контроль и надзор с ним бы и не смог бы совладать в любом смысле», — обратил внимание председатель правления Всероссийской ассоциации производителей и поставщиков.
Специалист добавил, что если производитель выходит на рынок, чтобы нарушить закон, то эта ситуация будет находиться не контроле Роскачества, а следственных органов. Он также отметил, что большинство российских производителей заинтересованы в том, чтобы оставаться на рынке долго, а не сиюминутно заработать, нарушив законодательство.
Протасов также рассказал, что большинство ограничений для производителей сейчас — это лишь профилактические меры, которые применяются контрольно-надзорными органами, мониторинг, информирование производителей и потребителей о проводимых проверках и качестве товаров.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как спасти человека после отравления «паленым» алкоголем.
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