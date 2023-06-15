Дворец здоровья: в Москве отрылся новый корпус клинического центра имени Логинова

Там будут лечить наиболее сложные случаи онкозаболеваний.

Пациенты с онкологическими заболеваниями с сегодняшнего дня получат еще больше возможностей для лечения. В Москве

открылся клинический новый комплекс научного центра имени Логинова. На месте устаревших, небольших корпусов возвели современное здание, которое оснастили суперсовременной техникой. Там будут диагностировать, оперировать и даже проводить трансплантацию.

«Поздравляю москвичей, они получили дополнительные возможности для получения первоклассной, качественной медицинской помощи. Московская онкологическая служба активно развивается и продвигается и делится своим опытом, наработками со всеми врачами и нашей страны, и других стран, и я уверен, что с учетом ввода этого прекрасного центра, реконструкции Боткинской, строительство нового корпуса 62-й онкологической клиники, других центров московская онкология будет на мировом уровне», — сказал мэр города Сергей Собянин.

«Это не просто центр для лечения больных, это центр для профилактики, для выявления и для своевременного оказания помощи, а это самое главное», — добавила вице-премьер страны Татьяна Голикова.