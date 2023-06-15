Фестиваль народов Севера «Душа России» открылся на полях ПМЭФ

На полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) открылся фестиваль народов Севера «Душа России». На площадке киностудии «Ленфильм» гости мероприятия смогут полюбоваться природными красотами Ямала, Камчатки и Курильских островов, а также посетить различные мастер-классы.

Всех желающих научат делать подвески из оленьего рога, браслет из рыбьей кожи, обереги, подвески и традиционных кукол. Также участники форума смогут побывать в традиционных жилищах народов Севера: бурятской, калмыцкой и якутской юртах.

Порадует своим гостей своим выступлением и хедлайнерская группа Otyken, которую еще называют «Сибирскими аборигенами», поскольку среди коллектива есть чулымцы, куты, селькупы, хакасы и долганы.

К слову, фестиваль народов Севера — четвертый в рамках проекта «Душа России». До форума подобного рода мероприятия проводили в момент Восточного экономического форума, на международном гуманитарном форуме «Гражданские инициативы регионов 60-й параллели» и на фестивале кинодебютов «Дух огня».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как прошел первый день ПМЭФ-2023. Он стартовал в Петербурге 14 июня.