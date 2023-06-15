Фестиваль народов Севера «Душа России» открылся на полях ПМЭФ

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 19 0

Участники мероприятия смогут не только полюбоваться природными красотами Ямала, Камчатки и Курильских островов, но и посетить различные мастер-классы.

Фото, видео: 5-tv.ru

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Тема:
ПМЭФ 2023

На полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) открылся фестиваль народов Севера «Душа России». На площадке киностудии «Ленфильм» гости мероприятия смогут полюбоваться природными красотами Ямала, Камчатки и Курильских островов, а также посетить различные мастер-классы.

Всех желающих научат делать подвески из оленьего рога, браслет из рыбьей кожи, обереги, подвески и традиционных кукол. Также участники форума смогут побывать в традиционных жилищах народов Севера: бурятской, калмыцкой и якутской юртах.

Порадует своим гостей своим выступлением и хедлайнерская группа Otyken, которую еще называют «Сибирскими аборигенами», поскольку среди коллектива есть чулымцы, куты, селькупы, хакасы и долганы.

К слову, фестиваль народов Севера — четвертый в рамках проекта «Душа России». До форума подобного рода мероприятия проводили в момент Восточного экономического форума, на международном гуманитарном форуме «Гражданские инициативы регионов 60-й параллели» и на фестивале кинодебютов «Дух огня».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как прошел первый день ПМЭФ-2023. Он стартовал в Петербурге 14 июня.

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