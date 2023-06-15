На Пятом канале акция «День добрых дел» для Полины Бажановой

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История, которая не оставит безразличным любого. Шестилетняя Полина из Барнаула переживает самые тяжелые дни в своей жизни. У девочки ДЦП и ее мозг посылает в тело слишком сильные импульсы. Гораздо сильнее тех, что мышцы способны воспринимать. В результате ноги девочки в постоянном напряжении. Снять его могут хирурги. План операции и реабилитации уже готов. На все нужен один миллион тридцать тысяч рублей. Чтобы помочь Полине и ее семье — достаточно отправить СМС с суммой пожертвования на номер 7511 или отсканировать QR-код на экране.

Изо дня в день, по несколько часов пятилетняя Полина учится ходить. Каждый шаг дается с трудом, но он приближает к мечте — быть как все дети. Когда малышка только родилась — оказалось, что она не может самостоятельно дышать. Из-за нехватки кислорода развился детский церебральный паралич.

«Конечно же, это горе. Неприятие. Не хотелось думать, что это вообще все с нами происходит», — рассказывает мама девочки Екатерина Бажанова.

Сейчас проблема Полины в том, что импульсы, поступающие от мозга, слишком сильные. В результате мышцы ног в постоянном напряжении. Но родные девочки и сама Полина не сдаются. Лекарства, гимнастика, массаж. Несколько лет упорной борьбы не прошли даром. Хотя возможности девочки все еще ограничены.

«Это общение со сверстниками. То есть, естественно, в таком возрасте, когда сейчас уже у всех детей сформировался круг общения, это какие-то друзья, это какие-то увлечения, секции, к сожалению, нам это все недоступно», — рассказала мама Полины.

И даже этот успех очень хрупкий. Полина растет, напряжение в мышцах усиливается. Вставать на ноги скоро будет совсем сложно. Убрать спастику, причем навсегда, поможет только операция. У хирургов уже готов конкретный план.

«Мы работаем ниже спинного мозга, где корешки спинного мозга — от первого поясничного до первой крестцовой идут одним пучком. Мы из этого пучка отделяем чувствительные и двигательные корешки, и работаем только на чувствительных корешках», — рассказывает врач-нейрохирург Дмитрий Зиненко.

После операции еще несколько месяцев уйдет на восстановление. Врачи уверены — девочка с этим справится. Но хирургическое вмешательство и реабилитация требуют больше миллиона рублей. Это единственное препятствие на пути к полноценной жизни, которое Полине и ее семье в одиночку никак не преодолеть.

«Главный ее прогресс — это стремление к самостоятельно ходьбе. Потому что не у всех детей в ДЦП есть именно желание ходить. То есть она больше стремиться к самостоятельности. Особенно если мы где-то на людях, она прямо вырывает руку — я сама. Ей надо прямо вот ходить, а лучше бегать», — рассказывает мама Полины.

Сделать операцию нужно как можно скорее. Пока мышцы не потеряли эластичность, а девочка свой единственный шанс стать здоровой. Если помочь ей сейчас, то она сможет не только ходить, но бегать, прыгать и гонять на велосипеде, как давно мечтает. А когда подрастет, уверенно войдет во взрослую жизнь.

Чтобы помочь Полине, достаточно отправить СМС с суммой пожертвования на номер 7511. Большое вам спасибо.