Число отравившихся в Москве артистов из Красноярска достигло 24 человек
Инцидент произошел перед началом спектакля «Боль с тенью».
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
Уже 24 артиста из Красноярска, приехавшие на гастроли в Москву, пострадали из-за отравления. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.
Накануне 6 апреля стало известно о массовом отравлении артистов из Красноярска и технического персонала во время гастролей в театре Моссовета. В тот день должен был состояться спектакль «Боль с тенью». Перед началом постановки нескольким актерам и сотрудникам театра стало плохо. Им вызвали скорую помощь.
Пострадавших артистов осматривали медики. Информации об их состоянии и причинах отравления пока нет.
Ранее 5-tv.ru сообщал о массовом отравлении в Каспийске, где более 30 человек обратились за медицинской помощью после употребления питьевой воды.
По данным регионального Роспотребнадзора, после отравления в больнице оказались 25 жителей Карабудахкентского района. Их состояние врачи оценили как стабильное, тяжелых случаев не зафиксировали.
По факту произошедшего следователи начали процессуальную проверку. Также были направлены специалисты противоэпидемиологической бригады для выяснения точной причины заболевания.
