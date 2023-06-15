Названа предварительная причина падения башенного крана в Новосибирске

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Игорь Рязов
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Предварительной причиной падения башенного крана в Новосибирске стал отказ тормозов

Фото, видео: 5-tv.ru

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В результате происшествия погибла женщина. Повреждения также получили припаркованные близко к месту трагедии автомобили.

Предварительной причиной падения башенного крана в Новосибирске стал отказ тормозов. Об этом 5-tv.ru стало известно от источника.

«Не сработали тормоза, и он сошел с рельсов», — сообщил собеседник 5-tv.ru.

Он уточнил, что инцидент произошел примерно в 09:05 (05:05 мск) у строительной площадки. Кран не был нагружен — его разгрузили специально для перемещения в другое место. Перекатывали по рельсам.

В результате падения башенного крана в Новосибирске погиб один человек — женщина, которая работала крановщиком. Еще в результате инцидента пострадали несколько автомобилей, припаркованных поблизости.

Сейчас на месте происшествия продолжают работать экстренные службы города. Устанавливаются все обстоятельства трагедии.

ОБНОВЛЕНИЕ 08:22

Новосибирские следователи возбудили уголовное дело по факту падения грузоподъемного крана. Они причиной трагедии считают нарушение правил безопасности при ведении строительных работ (часть 2 статьи 216 УК РФ). У застройщика изъяли документы, в которых изложена история эксплуатации крана.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео, на котором с высоты птичьего полета можно оценить последствия падения башенного крана в Новосибирске.

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