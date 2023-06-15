Названа предварительная причина падения башенного крана в Новосибирске
Предварительной причиной падения башенного крана в Новосибирске стал отказ тормозов
Фото, видео: 5-tv.ru
В результате происшествия погибла женщина. Повреждения также получили припаркованные близко к месту трагедии автомобили.
Предварительной причиной падения башенного крана в Новосибирске стал отказ тормозов. Об этом 5-tv.ru стало известно от источника.
«Не сработали тормоза, и он сошел с рельсов», — сообщил собеседник 5-tv.ru.
Он уточнил, что инцидент произошел примерно в 09:05 (05:05 мск) у строительной площадки. Кран не был нагружен — его разгрузили специально для перемещения в другое место. Перекатывали по рельсам.
В результате падения башенного крана в Новосибирске погиб один человек — женщина, которая работала крановщиком. Еще в результате инцидента пострадали несколько автомобилей, припаркованных поблизости.
Сейчас на месте происшествия продолжают работать экстренные службы города. Устанавливаются все обстоятельства трагедии.
ОБНОВЛЕНИЕ 08:22
Новосибирские следователи возбудили уголовное дело по факту падения грузоподъемного крана. Они причиной трагедии считают нарушение правил безопасности при ведении строительных работ (часть 2 статьи 216 УК РФ). У застройщика изъяли документы, в которых изложена история эксплуатации крана.
Ранее 5-tv.ru публиковал видео, на котором с высоты птичьего полета можно оценить последствия падения башенного крана в Новосибирске.
Читайте также
48%
0.68 91.07
0.68
Нашли ошибку?