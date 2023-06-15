Целовались и обнимались: Мария Погребняк вышла в свет с новым мужчиной

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Алексей Панков
Алексей Панков 78 0

Мария Погребняк появилась на вечеринке в компании неизвестного спутника

Целовались и обнимались: Мария Погребняк вышла в свет с новым мужчиной

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

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Звезда пока не торопится представлять фанатам своего кавалера.

На фоне новостей о расставании с футболистом Павлом Погребняком его супруга Мария вышла в свет с новым мужчиной. Об этом сообщает издание Super.

Отмечается, что пара появилась на праздновании дня рождения блогера Алины Акилловой. Предполгааемая пара провела вечер вместе, нежно обнимаясь, целуясь и мило общаясь. Сама Погребняк не стала знакомить поклонников со своим новым ухажером.

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Ранее 5-tv.ru сообщал, что Погребняк подтвердила слухи о расставании с мужем после 17 лет замужества. Знаменитость при этом не стала раскрывать причину этого, отметив, что с бывшим супругом она осталась в хороших отношениях.

Кроме того, они продолжают воспитывать троих детей. Еще совсем недавно звезда признавалась, что между ними ранее уже возникала непростая ситуация. Но тогда ее удалось преодолеть.

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