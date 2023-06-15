Мужчина залез на верхушку Крымского моста в Москве — видео

|
София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист Эксклюзив 342 0

Мужчина залез на верхушку Крымского моста в Москве

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Alexey Maishev/IZVESTIA; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

На месте работают спасатели и психологи.

Неизвестный мужчина залез на верхушку Крамского моста в районе станции метро Парк Культуры в Москве. Видео с места происшествия предоставил источник 5-tv.ru.

Мотивы мужчины неизвестны — их будет устанавливать полиция, когда тот вернется на землю. Рядом со «скалолазом» дежурят спасатели. Также на месте работают психологи. Они уговаривают мужчину спуститься.

Речь идет о висящем мосту через Москва-реку, который соединяет Зубовский бульвар с улицей Крымский Вал. По мосту проходит трасса Садового кольца, а также пешеходная зона. Как именно мужчина преодолел препятствия на пути к вершине, устанавливается.

Ранее 5-tv.ru писал, что таксист с ножом обворовал египтянина и бросил его на МКАДе.

+24° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 34%
84.32
0.68 91.07
0.68
Время перемен! Китайский совет дня на четверг, 15 июня

Последние новости

19:09
В VK рассказали о развитии внутреннего туризма с помощью виртуальных инструментов
19:01
В России впервые в космос отправят частную ракету
19:00
Банк «РОССИЯ» подписал серию соглашений на ПМЭФ — 2023
18:56
«Ни дать ни взять»: дочь Михаила Задорнова стала мамой во второй раз
18:52
Росимущество и «Россети» договорились о сотрудничестве в области цифровых сервисов
18:45
Россия и ОАЭ обсудили экономическое сотрудничество на полях ПМЭФ

Сейчас читают

Похороны Берлускони: крупнейший политический панегирик за последние десятилетия
Родные нарушили последнюю волю актера: что случилось с могилой Вицина
«Хотелось ничего не делать»: брат певца IVAN отправил его в музыкальную школу
Как понять, что вас вербуют: полковник ФСБ в отставке объяснил, как себя обезопасить

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Пяти знакам зодиака летом 2023 любовь затуманит разум: видео
Благоприятные дни для свадьбы и отпуска летом 2023 — видео
Гороскоп на июнь 2023 — звезды дают зеленый свет 5 знакам
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео