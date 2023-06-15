Мужчина залез на верхушку Крымского моста в Москве — видео
Мужчина залез на верхушку Крымского моста в Москве
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Alexey Maishev/IZVESTIA; 5-tv.ru
На месте работают спасатели и психологи.
Неизвестный мужчина залез на верхушку Крамского моста в районе станции метро Парк Культуры в Москве. Видео с места происшествия предоставил источник 5-tv.ru.
Мотивы мужчины неизвестны — их будет устанавливать полиция, когда тот вернется на землю. Рядом со «скалолазом» дежурят спасатели. Также на месте работают психологи. Они уговаривают мужчину спуститься.
Речь идет о висящем мосту через Москва-реку, который соединяет Зубовский бульвар с улицей Крымский Вал. По мосту проходит трасса Садового кольца, а также пешеходная зона. Как именно мужчина преодолел препятствия на пути к вершине, устанавливается.
Ранее 5-tv.ru писал, что таксист с ножом обворовал египтянина и бросил его на МКАДе.
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