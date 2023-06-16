«Нужно докрутить»: разрешат ли продажу алкоголя в duty free на внутренних рейсах в РФ
По мнению специалиста, если предложение получит реализацию, то стоило бы представлять в duty free российские вина.
Фото: www.globallookpress.com / Jens Kalaene
Предложение продавать алкоголь в duty free на внутренних рейсах — хорошее, но его нужно «докрутить». Об этом в студии «Известий» на Петербургском международном экономическом форуме рассказал генеральный директор компании «Воздушные ворота Северной столицы» Леонид Сергеев.
«Все-таки тревел-ритейл так называемый, он специализируется на определенного рода товарах, и основная доля там — это парфюмерия и косметика. Вот никогда не были duty free сильными именно в той части, которая касается вина. Все-таки вино — это винотеки», — отметил он.
По словам Сергеева, если предложение получит реализацию, то стоило бы представлять в duty free российские вина.
«Я надеюсь, что это первый шаг, который потом будет масштабирован на другие вещи. Это позволит развить нашу же систему виноделия, и принести ее в аэропорт в очень культурной, правильной форме. Это явно востребованная тема, мы все летаем. Да и хотелось бы это видеть на большем масштабе», — добавил он.
Разрешить розничную продажу алкогольной продукции владельцами магазинов беспошлинной торговли ранее предложил Минфин.
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