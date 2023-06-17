В нескольких районах Севастополя пропало электричество

В нескольких районах Севастополя — темнота, дома обесточены. Жители города сообщили об отсутствии электричества, на их заявления незамедлительно отреагировал губернатор Михаил Развожаев. Он пояснил, что на подстанции «Севастопольская», предположительно, отключилась автоматика, на место уже направлены эксперты соответствующего профиля.

«Специалисты работают по восстановлению электроснабжения… Им потребуется несколько часов. На месте сейчас работает мой заместитель Евгений Сергеевич Горлов», — написал глава города в своем Telegram-канале.

По данным исполняющего обязанности заместителя губернатора Севастополя Евгения Горлова, к настоящему моменту электроснабжение практически полностью восстановлено. Без света остается только Корабельная сторона, так как этот район подпитывается исключительно подстанцией, на которой произошел сбой.

По словам Горлова, ситуация по-прежнему остается под его контролем, точные причины отключения электроснабжения пока не выяснены. На подстанции «Севастопольская» продолжаются работы. Заместитель губернатора обратился к горожанам с просьбой сообщать о сбоях и подключениях, чтобы своевременно реагировать на запросы.

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