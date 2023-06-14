Разрушительная сила: что известно о последствиях сильных ливней на Кубани
Режим ЧС объявили в нескольких районах на Кубани после сильных ливней
Фото, видео: www.globallookpress.com / Aleksander Lyskin; 5-tv.ru
Главный курорт страны сейчас просто не узнать.
Сразу в нескольких районах Кубани объявлен режим ЧС — после сильных ливней реки вышли из берегов. Дома в Сочи, Армавире и во многих станицах оказались в воде.
У людей капало прямо с потолка, а по улицам текли реки, которые уносили припаркованные машины: главный курорт страны сейчас просто не узнать. Корреспондент «Известий» Мария Матвиенко передает подробности с места.
Бурлящие потоки воды с разрушительной силой прокатились по улицам Хостинского района Сочи. Из-за тропического ливня река Мацеста вышла из берегов.
Сильнейшим потоком машины буквально уносило с парковок, некоторые автомобили полностью ушли под воду. Вода хлынула в жилые дома, ближайшие к реке постройки затопило до потолка, но в последний момент люди успели спастись.
Не узнать сейчас набережную курортного микрорайона. Утром люди почувствовали сильных запах газа — из-за залпового ливня и упавших деревьев был поврежден газопровод.
На место экстренно выехали спасательные службы и аварийные бригады. Вот такими мотопомпами сотрудники МЧС откачивают воды с дорог, движение транспорта по которым полностью перекрыто.
Впрочем, и пешеходам сейчас по некоторым участкам тротуаров идти приходится чуть ли не по колено в воде. В соседней Абхазии ливень повредил мост на республиканской трассе.
Уровень рек поднялся и в Лабинском районе Кубани, река Окард на 24 сантиметра превысила критическую отметку. Река Щучка подтопила дорогу в районе детского лагеря, а в Армавире за час выпала полумесячная норма осадков.
Сильный ливень бушевал этой ночью и в Керчи — без электричества остался большой жилой район, пропало уличное освещение. Но ливень оказался недолгим, и вода там довольно быстро сошла.
А вот в Краснодарском крае в некоторых районах продолжает действовать режим ЧС. Ливни с грозами и градом ожидаются в Сочи до конца дня, возможен сход оползней. Для безопасности отдыхающих временно закрыли пляжи и запретили купание.
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