Разрушительная сила: что известно о последствиях сильных ливней на Кубани

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Режим ЧС объявили в нескольких районах на Кубани после сильных ливней

Фото, видео: www.globallookpress.com / Aleksander Lyskin; 5-tv.ru

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Главный курорт страны сейчас просто не узнать.

Сразу в нескольких районах Кубани объявлен режим ЧС — после сильных ливней реки вышли из берегов. Дома в Сочи, Армавире и во многих станицах оказались в воде.

У людей капало прямо с потолка, а по улицам текли реки, которые уносили припаркованные машины: главный курорт страны сейчас просто не узнать. Корреспондент «Известий» Мария Матвиенко передает подробности с места.

Бурлящие потоки воды с разрушительной силой прокатились по улицам Хостинского района Сочи. Из-за тропического ливня река Мацеста вышла из берегов.

Сильнейшим потоком машины буквально уносило с парковок, некоторые автомобили полностью ушли под воду. Вода хлынула в жилые дома, ближайшие к реке постройки затопило до потолка, но в последний момент люди успели спастись.

Не узнать сейчас набережную курортного микрорайона. Утром люди почувствовали сильных запах газа — из-за залпового ливня и упавших деревьев был поврежден газопровод.

На место экстренно выехали спасательные службы и аварийные бригады. Вот такими мотопомпами сотрудники МЧС откачивают воды с дорог, движение транспорта по которым полностью перекрыто.

Впрочем, и пешеходам сейчас по некоторым участкам тротуаров идти приходится чуть ли не по колено в воде. В соседней Абхазии ливень повредил мост на республиканской трассе.

Уровень рек поднялся и в Лабинском районе Кубани, река Окард на 24 сантиметра превысила критическую отметку. Река Щучка подтопила дорогу в районе детского лагеря, а в Армавире за час выпала полумесячная норма осадков.

Сильный ливень бушевал этой ночью и в Керчи — без электричества остался большой жилой район, пропало уличное освещение. Но ливень оказался недолгим, и вода там довольно быстро сошла.

А вот в Краснодарском крае в некоторых районах продолжает действовать режим ЧС. Ливни с грозами и градом ожидаются в Сочи до конца дня, возможен сход оползней. Для безопасности отдыхающих временно закрыли пляжи и запретили купание.

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