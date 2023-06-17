На грани развода: собака стала причиной публичной ссоры Анны Седоковой с мужем

Супруги долго не могли определиться, принимают ли они правильное решение.

Совсем недавно певица Анна Седокова и ее муж баскетболист Янис Тимма практически расстались. Они выясняли отношения между друг другом на глазах миллионов поклонников. Звезды публиковали в своих социальных сетях обращения, а после отписались от аккаунтов друг друга. Как оказалось, у них была серьезная причина для ссоры.

В своем блоге Седокова призналась, что разлад между ней и Янисом произошел из-за подаренной на день рождения собаки. Тимма долгое время мечтал о домашнем питомце бойцовской породы. Жена решила исполнить его мечту. Вот только они не ожидали, с какими проблемами им придется столкнуться.

Певица рассказала, что супруги знали, что собаку нужно воспитывать строго. И Янис придерживался этого правила, а вот она давала слабину из-за своего мягкого характера.

«И он понял, что меня можно прогибать и доминировать. И успешно начал это делать», — поделилась звезда.

Анна и Янис не смогли справиться с этими проблемами, поэтому были вынуждены отдать нового члена семьи на обучение в лагерь для полицейских собак.

«Мы сильно переживали, ругали себя, не знали правильный выбор ли делаем. Но либо на несколько месяцев, либо навсегда», — сказала Седокова.

Сейчас пес живет вместе с ними, а супруги смогли найти компромисс и забыли обиды друг на друга.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Анна Седокова оставила сына ради профессии.