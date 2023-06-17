На грани развода: собака стала причиной публичной ссоры Анны Седоковой с мужем

|
Аделина Ким
Аделина Ким 28 0

Анна Седокова: собака стала причиной ссоры между ней и ее мужем Янисом Тимма

На грани развода: собака стала причиной публичной ссоры Анны Седоковой с мужем

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

Читайте нас в: Дзен Новости

Супруги долго не могли определиться, принимают ли они правильное решение.

Совсем недавно певица Анна Седокова и ее муж баскетболист Янис Тимма практически расстались. Они выясняли отношения между друг другом на глазах миллионов поклонников. Звезды публиковали в своих социальных сетях обращения, а после отписались от аккаунтов друг друга. Как оказалось, у них была серьезная причина для ссоры.

В своем блоге Седокова призналась, что разлад между ней и Янисом произошел из-за подаренной на день рождения собаки. Тимма долгое время мечтал о домашнем питомце бойцовской породы. Жена решила исполнить его мечту. Вот только они не ожидали, с какими проблемами им придется столкнуться.

Певица рассказала, что супруги знали, что собаку нужно воспитывать строго. И Янис придерживался этого правила, а вот она давала слабину из-за своего мягкого характера.

«И он понял, что меня можно прогибать и доминировать. И успешно начал это делать», — поделилась звезда.

Анна и Янис не смогли справиться с этими проблемами, поэтому были вынуждены отдать нового члена семьи на обучение в лагерь для полицейских собак.

«Мы сильно переживали, ругали себя, не знали правильный выбор ли делаем. Но либо на несколько месяцев, либо навсегда», — сказала Седокова.

Сейчас пес живет вместе с ними, а супруги смогли найти компромисс и забыли обиды друг на друга.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Анна Седокова оставила сына ради профессии.

+25° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 32%
83.65
-0.31 91.63
0.66
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 17 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

21:32
Умер актер из сериалов «Кухня» и «Карпов» Дмитрий Сапронов
21:24
Супруг в кроссовках и футболке: актриса Анна Чиповская вышла замуж
21:12
На грани развода: собака стала причиной публичной ссоры Анны Седоковой с мужем
20:57
Путин озвучил позицию РФ по украинскому кризису на встрече с лидерами Африки
20:44
Татьяна Буланова потратила пять миллионов рублей на свадьбу
20:30
«Собрать ценные вещи и покинуть место»: как уберечь свой дом от огня

Сейчас читают

Автор «Глухонемой любви» Кемеровский сообщил про миллионы долларов и сына покойного Моисеева
«Волос на одну драку!» — Филипп Киркоров может остаться без шевелюры
Как понять, что вас вербуют: полковник ФСБ в отставке объяснил, как себя обезопасить
«Эксгибиционисты, им хочется собой делиться»: какими Романоф видит артистов

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Пяти знакам зодиака летом 2023 любовь затуманит разум: видео
Благоприятные дни для свадьбы и отпуска летом 2023 — видео
Гороскоп на июнь 2023 — звезды дают зеленый свет 5 знакам
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео