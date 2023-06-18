Самый технологичный праздник: как идет подготовка «Алых парусов»

В дни форума в Петербурге на Неве появился удивительный парусник с алыми парусами — бриг «Россия», построенный специально для самого красивого праздника выпускников в мире. В Петербурге все эти дни шли репетиции и последние технические приготовления к этому масштабному, и без лишней скромности уникальному мировому событию.

Ровно через неделю в ночь на воскресенье на Дворцовой площади и в акватории Невы состоится незабываемое водно-пиротехническое шоу.

Организаторы обещают самый технологичный за всю историю праздник. При этом с уважением к традициям. Получается облик той России, что формируется сегодня. Репортаж Максима Облендера.

Восхищать, расцвечивая небо миллиардами огней, стирать временные границы, нарушать законы физики и каждый год заставлять нас томиться в приятном ожидании — все это тоже уже традиции «Алых парусов». Праздника, до которого остается ровно одна неделя.

На мониторах сцена уже горит огнями, одетая в декорации, обвешанная экранами. В реальности она уже тоже обрела очертания в сердце Петербурга — на Дворцовой площади. Высотой с шестиэтажный дом. Шириной в половину футбольного поля — портал в будущее.

«У нас будет диалог ведущих, школьников с порталом в будущее. В этом году у нас будет три сцены: в одной механически будем менять пространство сцены. Такого у нас на площадке еще не было», — поделилась Лидия Бутузова, генеральный продюсер концертной части праздника «Алые паруса».

В 1968-м, когда в Ленинграде впервые прошел праздник выпускников, о таких масштабах и не мечтали, но школьники и тогда смотрели сквозь время. По Неве шли суда, на которых стояли актеры, представители разных профессий. Те, кем могут стать выпускники через несколько лет, — учеными, тружениками села, рабочими заводов.

Приглашений 68 года, увы, не сохранилось, да и были ли они? Зато есть вот такое — 69-го года. Тут очень много интересных моментов. Например, праздник тогда не заканчивался в акватории Невы, а начинался. Класс-победитель, который участвовал в конкурсах, мог выиграть право на поездку по любимым местам города на легковом автомобиле или на прогулку по Неве на речном трамвайчике.

Торжественное вручение билетов на праздник вместе с вручением аттестатов — тоже вернувшаяся традиция. В 2005-м, когда «Алые паруса» после нескольких лет перерыва снова взметнулись над Невой, праздник возродили по инициативе Акционерного Банка «РОССИЯ», правительства Петербурга и Пятого канала.

Это были ее Алые паруса — выпускницы 2005-го, Марии Николаевой.

«Это в нашей шестнадцатилетней жизни было первое глобальное такое масштабное событие, где можно было гулять всю ночь до утра на легальных основаниях. Родители были счастливы, что в нашем городе возродилась эта традиция и отпустили нас всех», — поделилась девушка.

Мария решила связать свою взрослую жизнь с туристической отраслью. Дарить красоту Петербурга всем желающим. Она видела, как с каждым годом, желающих приехать именно в дни алых парусов — становилось все больше.

Праздник быстро стал визитной карточкой туристического Петербурга, завоевал ключевые мировые награды в сфере ивент индустрии. Сотни тысяч людей едут в июне в Северную столицу, миллионы замирают у экранов телевизоров, чтобы увидеть бриг «Россия» — символ будущего, исполнения мечтаний.

«Обычно художественная задумка превосходит все масштабы в десятки раз и это каждый год юмор среди технических служб, что мы скейлим. То есть уменьшаем фантазии и приводим их

к физическим реальным размерам», — объяснил Алексей Булгаков, технический директор концертной программы праздника.

И даже так: стрелка Васильевского острова превращается в центр управления полетами, на крыше Эрмитажа оживают статуи, 33 богатыря выходят из невских вод буквально на пляж Петропавловской крепости. И все это надо суметь сохранить в тайне до последнего момента.

Но нашей программе режиссер водно-пиротехнического шоу «Алых Парусов» — все-таки приоткрывает один из секретов этого года.

«В этом году мы взяли за основу то, что в России объявлен год преподавателя, год учителя. Мы оттолкнулись от этого и конечно же в этом году символическая дата для „Алых Парусов“, попытались придумать такую концепцию, которая проведет нас через историю с момента проведения первых „Алых парусов“ в 68 году до наших дней», — поделился Михаил Колпахчиев.

Еще один предвестник «Алых парусов» — молодежный кастинг. Ежегодно в нем принимают участие сотни коллективов. Танцоров, певцов, юмористов. Пока одни уже на сцене, другие раз за разом репетируют свои номера, чтобы члены жюри выбрали именно их. Шутка ли — только сегодня 216 участников!»

«На дворцовой не выступали. Это будет, наверное, исполнение некой мечты. Маленькой цели в жизни. А может и не маленькой!» — заявила одна из участниц.

Коллектив этих барабанщиц (так совпало) тоже называется «Алые паруса». И как у героини феерии Грина у них своя мечта — стоять рядом с лучшими артистами страны. Кто именно будет поздравлять со сцены выпускников этого года уже определено, но это пока остается одним из секретов. Тоже по традиции.

Ну а другому «Секрету» — кораблю Грина из повести — исполняется сто лет. В 1923 читатели этого самого первого издания «Алых парусов» узнали про Грея и Ассоль. Сегодня именно такая книга — большая редкость.

«Александр Степанович Грин нам рассказывает о том, что все чудеса, которые происходят, мы делаем своими руками. А главное — надо верить в эти чудеса. Если ты хочешь сделать близкому, родному человеку что-то приятное — сделай, сделай его счастливым», — рассказала Елена Йовчева, главный библиотекарь Российской государственной библиотеки.

Бриг «Россия» уже полностью готов. Вот-вот он расправит паруса по ветру, экипаж оттачивает маршрут.

«Каждый год меняется музыкальное сопровождение, пиротехника новая. График движения судна посекундно к нему привязан, что собственно и делает праздник уникальным», — объяснил Сергей Тимошков, капитан-координатор шоу «Алые паруса».

Благодаря традиционным, долгим и упорным репетициям. Справиться с непростым невским течением, ювелирно пройти через створы разводных мостов. Суметь удивить иллюминацией и декорациями на самом бриге.

Команда брига вместе с верхолазами устанавливает на части стоячего такелажа и на реи очередной сюрприз. Как это будет выглядеть, узнаем в главную ночь для всех выпускников.

Всего неделя и все секреты раскроются. А пока — упорная подготовка. В жару под палящим солнцем и в проливной ночной дождь, когда вся команда праздника превращается в метеорологов и следит за тем, как движется циклон. Работа операторов и режиссеров, актеров и артистов, техников, декораторов, костюмеров — чтобы все было идеально и в один момент главные герои праздника — выпускники — традиционно загадали желание едва 24 июня белой петербургской ночью в дымке от фейерверков на горизонте появятся «Алые Паруса»!