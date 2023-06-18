Путин заявил о подтверждении на Украине его слов о потерях ВСУ

Президент РФ Владимир Путин в закрытой части общения с военкорами заявил, что его слова о больших потерях украинской армии в ходе контрнаступления подтверждают «между собой в разговорах» на Украине. Фрагмент беседы опубликовал журналист Павел Зарубин в своем Telegram-канале.

«Кстати говоря, то, что я вам говорил о потерях противника, они между собой в разговорах это подтверждают. Каналов очень много», — отметил Путин.

Президент пояснил, что к нему стекается очень много информации, которую добывают российские военные и разведка, прослушивая средства связи противника.

На встрече с военкорами Путин сообщил, что потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) с начала контрнаступления составили более 160 танков и свыше 360 бронемашин разного типа. Это около 25-30% от объема той техники, которая была поставлена Киеву из-за рубежа. Потери противника в живой силе, по словам президента, в десять раз превышают российские.

Ранее 5-tv.ru рассказал, где, по мнению Владимира Путина, может находиться главком ВСУ Залужный.