«Вынужденный характер»: МИД РФ о предоставлении Белоруссии тактического ядерного оружия

Имеют ли временные рамки российско-белорусские договоренности?

Нахождение российского тактического ядерного оружия на территории Белоруссии не ограничено временными рамками. Об этом сообщил ТАСС директор второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук.

Он назвал шаг по предоставлению белорусской стороне такого вида оружия вынужденным, и чтобы оно вернулось России США и НАТО должны отказаться от курса подрыва безопасности Союзного государства. Речь идет в том числе о полном выводе всего американского ядерного оружия с ликвидацией соответствующей инфраструктуры в Европе.

«(Решение. — Прим. ред.) носит во многом вынужденный характер в ответ на агрессивную политику Альянса. При этом учитывалась многолетняя деструктивная практика „совместных ядерных миссий“ стран НАТО. Открытая поддержка западниками киевского режима и нежелание принимать во внимание законные требования нашей страны в сфере безопасности явились триггером подобного ответного шага Москвы и Минска», — добавил Полищук.

Дипломат также отметил, что действия России не противоречат международно-правовым обязательствам, поскольку контроль за ядерным оружием остается за ней.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент Белоруссии Александр Лукашенко пока не видит необходимости для размещения стратегического ядерного оружия в республике.