«Очень насыщенно»: Виктория Боня поделилась распорядком дня

Блогер Виктория Боня поделилась с подписчиками подробностями утренней рутины. В личном блоге знаменитость перечислила основные моменты распорядка своего дня.

Так, недавно она проснулась в шесть утра без будильника, чтобы собраться на важное мероприятие. Правда, перед сборами все-таки еще поспала до восьми часов утра, и только потом начала готовиться. Боня сходила в душ и даже самостоятельно сделала макияж, чтобы поехать на вечеринку к друзьям.

«Я сегодня встала в шесть утра сама, потом поспала до восьми, сходила в душ, сделала макияж, и сейчас мы едем на вечеринку», — написала знаменитость.

Вечеринкой, на которую Боня так спешила, оказалось гендер-пати (мероприятие, на котором узнают пол будущего ребенка — Прим. ред.) ее друзей. Спустя несколько часов и ряда опубликованных сторис в социальных сетях телеведущая добралась до дома, откуда уже не при параде сообщила, что очень устала.

«Но мы классно провели день, было очень насыщенно. Там было много беременных, я их трогала за животы и говорила, кто у них будет», — с гордостью рассказала звезда.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что дочь Бони запускает бизнес с помощью богатого папы.