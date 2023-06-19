«Не намерены»: Блинкен о вступлении США в конфликт с Китаем

|
Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова Срочная новость 18 0

Блинкен: США не стремятся к новой холодной войне с Китаем

«Не намерены»: Блинкен о вступлении США в конфликт с Китаем

Фото: REUTERS / Leah Millis/Pool

Читайте нас в: Дзен Новости

Штаты якобы не стремятся к новой холодной войне. Что еще прозвучало на встрече в Пекине?

США соблюдают обещания своего президента Джо Байдена и не стремятся к новой холодной войне. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на встрече в Пекине с председателем Китая Си Цзиньпином.

Он также заявил, что Штаты не хотят менять систему КНР и каким-либо образом противостоять путем укрепления Альянсов. Си Цзиньпин, в свою очередь, выразил надежду, что страны смогут преодолеть трудности в отношениях.

«От того, смогут ли США и Китай найти правильный путь к сосуществованию, зависит будущее и судьба человечества», — отметил председатель КНР.

В Пекин Блинкен прибыл в воскресенье, 18 июня. Ожидается, что его визит продлится два дня. 

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как председатель Китая Си Цзиньпин и госсекретарь США Энтони Блинкен встретились в Пекине.

+20° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 32%
83.65
-0.31 91.63
0.66
Тише едешь — дальше будешь: китайский совет дня на понедельник, 19 июня

Последние новости

14:49
Британия планирует сохранять санкции против РФ, пока не будут выплачены компенсации Украине
14:45
Возможна ли в России вспышка лихорадки Западного Нила из-за подтоплений под Херсоном?
14:42
«Не намерены»: Блинкен о вступлении США в конфликт с Китаем
14:38
Нарышкин: в западных спецслужбах не исключают прямо противоположный итог наступления ВСУ
14:25
Минобороны: потери ВСУ на донецком направлении составили более 340 боевиков
14:17
Специальные места: власти Петербурга решили регулировать работу аниматоров

Сейчас читают

«Хочу умереть во сне»: 80-летняя Власова задумалась о доме престарелых после ухода Джигарханяна
«Она сумасшедшая что ли?» — брат Дианы Гурцкая о слухах про ее отъезд в Абхазию
У него на это пять причин: что толкает мужчину на измену
Как понять, что вас вербуют: полковник ФСБ в отставке объяснил, как себя обезопасить

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Пяти знакам зодиака летом 2023 любовь затуманит разум: видео
Благоприятные дни для свадьбы и отпуска летом 2023 — видео
Гороскоп на июнь 2023 — звезды дают зеленый свет 5 знакам
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео